A Filmstudio 90 le Giornata Europea del Cinema d’Essai con tre film imperdibili

In occasione della Giornata Europea del Cinema d’Essai, anche quest’anno le sale dell’associazione Filmstudio 90 celebrano il grande cinema con una programmazione d’eccezione che unisce autorialità, tematiche sociali e nuovi linguaggi cinematografici.

Appuntamento domenica 23 tra il Cinema Teatro Nuovo (Viale dei Mille 39, VA) e il Cineclub Filmstudio 90 (Via de Cristoforis 5, VA).

Giovani Madri

I fratelli Dardenne tornano dietro la macchina da presa con un’opera intima ed emozionante che affronta con delicatezza e profondità le difficoltà della maternità in giovane età. Il film sarà proiettato al Cinema Nuovo alle 18.30 e alle 21.00 (quest’ultima in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Il mio nome è Nevenka

La storia vera della prima donna spagnola ad aver denunciato un politico per molestie sessuali sul lavoro diventa un film potente e necessario. La proiezione è in programma al Cineclub Filmstudio 90 alle 16.00 in lingua originale con sottotitoli in italiano ed è riservata ai soci.

Do Not Expect Too Much From the End of the World

Considerato uno dei film più liberi, innovativi e sorprendenti degli ultimi anni, questa irresistibile commedia nera racconta con intelligenza e ironia il nostro presente. Il film sarà proiettato al Cineclub Filmstudio 90 alle 20.45 in lingua originale con sottotitoli in italiano.

A rendere ogni proiezione ancora più speciale, prima di ciascun film verrà presentato un cortometraggio a sorpresa selezionato da Cortisonici Film Festival Varese! La Giornata Europea del Cinema d’Essai si conferma così un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema di qualità e per chi desidera scoprire storie capaci di lasciare il segno.

Per maggiori informazioni contattare Filmstudio90@filmstudio90.it.