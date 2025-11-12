A Gallarate approvato il piano per rinnovare l’edificio ex industriale su via dei Fiori
Verrà abbattuto il fabbricato che in passato ha ospitato anche il pub "Terre di mezzo". L'intervento prevede una nuova palazzina e il recupero della ottocentesca palazzina Liberty a fianco
Nel centro storico di Gallarate è stato approvato oggi dal Comune il piano di recupero per l’area di via dei Fiori. L’intervento previsto prevede la demolizione dell’edificio dismesso – l’ex “Terra di mezzo”, chiuso da lustri – e la realizzazione di una palazzina residenziale su tre piani.
Accanto, sarà risanata e tutelata la palazzina Liberty di fine Ottocento già esistente, che caratterizza in modo forte la via (gli altri edifici sono meno particolari dal punto di vista architettonico.
Il progetto era allo studio da tempo e ne avevamo già parlato. Prevede la creazione di una corte interna, ad uso condominiale e verde, che darà maggiore respiro all’isolato e una chiara separazione rispetto agli edifici confinanti, nel fitto tessuto urbano del centro, fatto di cortili e vicoli. Una servitù pedonale esistente sarà mantenuta a beneficio del condominio attiguo.
Particolare attenzione è stata posta alla conservazione degli elementi architettonici originali della villa Liberty prospiciente via dei Fiori e vicolo Ratti, in modo da rispettare il contesto storico-urbano del centro, classificato come “nucleo urbano di antica formazione”.
L’assessore all’Urbanistica Sandro Rech ha commentato con soddisfazione: «Sono assolutamente contento di questo passaggio, che rispetta i parametri richiesti dalla Commissione paesaggio: un intervento qualificante per l’area che risolverà i problemi di degrado che ci sono attualmente, con la sostituzione dell’edificio ex industriale e con la riqualificazione della palazzina mantenendone le caratteristiche architettoniche. La dimostrazione che l’amministrazione Cassani è pronta anche a intervenire nel centro storico, se c’è una progettualità. Aspichiamo che anche qualche altro privato si faccia avanti con interventi qualificanti».
Il Comune ha inoltre definito la monetizzazione degli standard urbanistici — data la mancanza di spazi per parcheggi nella viuzza pedonale — e l’intervento richiederà un versamento di 182.300 euro da parte del promotore.
