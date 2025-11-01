A Garbagnate Milanese giovane travolto da un treno, circolazione ferroviaria bloccata per due ore

Grave incidente ferroviario all’alba di sabato sulla linea che collega Malpensa a Milano. Intorno alle 6 del mattino, un giovane di 25 anni è stato investito da un treno Trenord nei pressi della stazione di Garbagnate Milanese. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma secondo una prima ricostruzione il ragazzo stava attraversando i binari proprio mentre sopraggiungeva il convoglio 310, partito da Malpensa alle 5.23 e diretto a Milano Cadorna, dove sarebbe dovuto arrivare alle 6.03.

Il giovane è stato soccorso in codice rosso dal personale sanitario intervenuto con un’automedica e due ambulanze, mentre gli agenti della Polfer regionale hanno avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’incidente ha provocato il blocco totale della circolazione ferroviaria su più direttrici: sia le corse del Malpensa Express, sia i treni della linea Laveno–Varese–Milano sono rimasti fermi per quasi due ore, con ritardi e cancellazioni a catena che hanno interessato centinaia di viaggiatori.

Solo poco prima delle 8 del mattino la situazione ha iniziato a normalizzarsi, consentendo la graduale ripresa del traffico.