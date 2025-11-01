A Garbagnate Milanese giovane travolto da un treno, circolazione ferroviaria bloccata per due ore
Un 25enne investito da un convoglio Trenord all’alba di sabato alla stazione di Garbagnate. Il traffico ferroviario tra Malpensa, Varese e Milano è rimasto paralizzato fino alle 8
Grave incidente ferroviario all’alba di sabato sulla linea che collega Malpensa a Milano. Intorno alle 6 del mattino, un giovane di 25 anni è stato investito da un treno Trenord nei pressi della stazione di Garbagnate Milanese. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma secondo una prima ricostruzione il ragazzo stava attraversando i binari proprio mentre sopraggiungeva il convoglio 310, partito da Malpensa alle 5.23 e diretto a Milano Cadorna, dove sarebbe dovuto arrivare alle 6.03.
Il giovane è stato soccorso in codice rosso dal personale sanitario intervenuto con un’automedica e due ambulanze, mentre gli agenti della Polfer regionale hanno avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.
L’incidente ha provocato il blocco totale della circolazione ferroviaria su più direttrici: sia le corse del Malpensa Express, sia i treni della linea Laveno–Varese–Milano sono rimasti fermi per quasi due ore, con ritardi e cancellazioni a catena che hanno interessato centinaia di viaggiatori.
Solo poco prima delle 8 del mattino la situazione ha iniziato a normalizzarsi, consentendo la graduale ripresa del traffico.
