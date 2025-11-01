Varese News

Lombardia

A Garbagnate Milanese giovane travolto da un treno, circolazione ferroviaria bloccata per due ore

Un 25enne investito da un convoglio Trenord all’alba di sabato alla stazione di Garbagnate. Il traffico ferroviario tra Malpensa, Varese e Milano è rimasto paralizzato fino alle 8

Trenord treno

Grave incidente ferroviario all’alba di sabato sulla linea che collega Malpensa a Milano. Intorno alle 6 del mattino, un giovane di 25 anni è stato investito da un treno Trenord nei pressi della stazione di Garbagnate Milanese. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma secondo una prima ricostruzione il ragazzo stava attraversando i binari proprio mentre sopraggiungeva il convoglio 310, partito da Malpensa alle 5.23 e diretto a Milano Cadorna, dove sarebbe dovuto arrivare alle 6.03.

Il giovane è stato soccorso in codice rosso dal personale sanitario intervenuto con un’automedica e due ambulanze, mentre gli agenti della Polfer regionale hanno avviato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

L’incidente ha provocato il blocco totale della circolazione ferroviaria su più direttrici: sia le corse del Malpensa Express, sia i treni della linea Laveno–Varese–Milano sono rimasti fermi per quasi due ore, con ritardi e cancellazioni a catena che hanno interessato centinaia di viaggiatori.

Solo poco prima delle 8 del mattino la situazione ha iniziato a normalizzarsi, consentendo la graduale ripresa del traffico.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.