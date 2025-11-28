A Gavirate la “Serata della Riconoscenza” degli Alpini: memoria, solidarietà e impegno al centro dell’evento

Sabato 29 novembre l’Auditorium cittadino ospita la tradizionale cerimonia della Sezione ANA di Varese, tra premi, canti e testimonianze di legame con il territorio

Un appuntamento sentito e ricco di significato si terrà sabato 29 novembre alle ore 21.00 presso il prestigioso Auditorium di Gavirate: è la “Serata della Riconoscenza”, organizzata dalla Sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Alpini (ANA). Un’occasione che unisce memoria, cultura, solidarietà e impegno civico, valori fondanti dell’identità alpina.

In memoria di don Antonio Riboni e mons. Tarcisio Pigionatti

Nel corso della serata verrà conferito il Premio “Pà Togn”, dedicato alla figura indimenticabile del cappellano don Antonio Riboni, da sempre punto di riferimento spirituale e umano per gli alpini varesini. Il premio andrà a un iscritto distintosi nel campo della solidarietà e della cultura, a testimonianza dello spirito di servizio che anima l’Associazione.

Sarà inoltre consegnato un contributo di solidarietà ispirato alla memoria di un altro grande cappellano alpino: mons. Tarcisio Pigionatti, ancora oggi vivo nel ricordo di molte comunità della provincia.

Restauro al Sacro Monte: l’impegno della Sezione

Tra i momenti centrali dell’evento anche la consegna ufficiale del contributo straordinario per il restauro dell’illuminazione della X Cappella della Via Sacra al Sacro Monte di Varese, un’iniziativa sostenuta con convinzione dalla Sezione ANA e dai suoi gruppi territoriali. L’intervento, particolarmente impegnativo per complessità e numero di statue, riafferma il forte legame spirituale e culturale con il Sacro Monte, dove ogni anno si celebra la memoria della battaglia di Nikolajewka.

Alla serata sarà presente mons. Eros Monti, Arciprete del Santuario di Santa Maria del Monte, che porterà il suo saluto e la sua testimonianza.

Premi sportivi e riconoscimenti agli “Amici degli Alpini”

La serata sarà anche l’occasione per premiare i soci protagonisti nelle gare sportive a livello locale e nazionale, segno della vitalità della Sezione varesina.

Il presidente Franco Montalto consegnerà inoltre i tradizionali berretti “norvegesi” agli “Amici degli Alpini”, ovvero coloro che, pur non avendo prestato servizio nelle Truppe Alpine, si distinguono per il loro contributo attivo e costante alle attività associative, compresa la Protezione Civile ANA. Un riconoscimento simbolico che esprime l’inclusione e la gratitudine verso chi sostiene concretamente l’impegno degli Alpini.

La musica del Coro Val Tinella

Ad arricchire la serata sarà la partecipazione del Coro “Val Tinella” di Gavirate – Oltrona al Lago, attivo dal 1968 e legato alla tradizione del canto a voci pari, molto caro al mondo alpino. Le loro esibizioni contribuiranno a creare un’atmosfera intensa e coinvolgente, tra memoria e emozione condivisa.