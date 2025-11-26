A Gerenzano il debutto dello spettacolo per famiglie “Ma Babbo Natale è un lavoro?”

Il 30 novembre alle ore 16.00, presso il Teatro San Filippo Neri di Gerenzano, la compagnia Oplà debutta con lo spettacolo per famiglie “Ma Babbo Natale è un lavoro?”, interpretato da Anna Sala e Carlo Tognola.

La pièce affronta, con leggerezza e ironia, un tema sorprendente: Babbo Natale, colpito dalla crisi economica, viene licenziato ed è costretto a cercarsi un nuovo impiego. Ma quale lavoro può essere adatto a lui? Tra colloqui improbabili e nuove sfide, Babbo Natale proverà a rimettersi in gioco, scoprendo che ogni nuovo inizio può portare a realizzare i propri desideri… e quelli dei bambini.

Lo spettacolo è consigliato dai 3 anni in su ed è pensato per coinvolgere e divertire tutta la famiglia.

La giornata, organizzata dal Comune di Gerenzano ed interamente dedicata alle famiglie e alla magia del Natale, prevede il seguente programma:

• Ore 11.00 – Casetta di Babbo Natale e truccabimbi

• Ore 16.00 – “Ma Babbo Natale è un lavoro?” – Spettacolo per famiglie

• Ore 17.30 – Accensione dell’albero di Natale

• Ore 18.30 – Inaugurazione del presepe

Un appuntamento per grandi e piccini, all’insegna della fantasia, della condivisione e dello spirito natalizio.