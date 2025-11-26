A Gerenzano il debutto dello spettacolo per famiglie “Ma Babbo Natale è un lavoro?”
L'appuntamento è per il 30 novembre alle ore 16.00 al Teatro San Filippo Neri con la compagnia Oplà
Il 30 novembre alle ore 16.00, presso il Teatro San Filippo Neri di Gerenzano, la compagnia Oplà debutta con lo spettacolo per famiglie “Ma Babbo Natale è un lavoro?”, interpretato da Anna Sala e Carlo Tognola.
La pièce affronta, con leggerezza e ironia, un tema sorprendente: Babbo Natale, colpito dalla crisi economica, viene licenziato ed è costretto a cercarsi un nuovo impiego. Ma quale lavoro può essere adatto a lui? Tra colloqui improbabili e nuove sfide, Babbo Natale proverà a rimettersi in gioco, scoprendo che ogni nuovo inizio può portare a realizzare i propri desideri… e quelli dei bambini.
Lo spettacolo è consigliato dai 3 anni in su ed è pensato per coinvolgere e divertire tutta la famiglia.
La giornata, organizzata dal Comune di Gerenzano ed interamente dedicata alle famiglie e alla magia del Natale, prevede il seguente programma:
• Ore 11.00 – Casetta di Babbo Natale e truccabimbi
• Ore 16.00 – “Ma Babbo Natale è un lavoro?” – Spettacolo per famiglie
• Ore 17.30 – Accensione dell’albero di Natale
• Ore 18.30 – Inaugurazione del presepe
Un appuntamento per grandi e piccini, all’insegna della fantasia, della condivisione e dello spirito natalizio.
