A Gerenzano letture davanti alla panchina rossa per dire no alla violenza di genere

L’appuntamento è per sabato 22 novembre alle 15 alla panchina rossa di largo Fagnani. In caso di maltempo l’evento si terrà nella Sala cerimonie del Comune

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Gerenzano invita la cittadinanza a partecipare all’iniziativa “Panchina Rossa”, in programma sabato 22 novembre alle 15 in largo Fagnani.

L’evento, simbolo dell’impegno collettivo contro ogni forma di violenza di genere, sarà arricchito da un momento di letture teatrali, con la regia di Cristina Anna Conca, che offrirà al pubblico uno spazio di riflessione e consapevolezza attraverso la forza della parola.

La panchina rossa – divenuta negli anni un segno riconosciuto in tutto il Paese del contrasto alla violenza di genere – vuole ricordare le donne vittime di femminicidio e rappresentare un invito costante a non restare indifferenti. L’iniziativa gode della collaborazione della Rete Rosa, Centro Antiviolenza del Saronnese, e del sostegno del numero nazionale antiviolenza e stalking 1522.

In caso di maltempo, l’evento si terrà nella Sala cerimonie del Municipio, in via Duca degli Abruzzi 2.