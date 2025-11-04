A Gorla Maggiore memoria e futuro nel 4 Novembre con il Consiglio comunale dei ragazzi

Bandiera al vento e silenzio composto, poi le voci dei ragazzi. A Gorla Maggiore il 4 novembre si è aperto davanti ai monumenti ai Caduti, con il saluto e l’alzabandiera al monumento dei Marinai, quindi la sosta al memoriale della Prima guerra mondiale e al cippo del 25 aprile 1945. A guidare la cerimonia il sindaco Zappamiglio, con accanto l’assessora alla Cultura Cinzia Montini, l’assessora ai Servizi sociali Annalisa Macchi, il vicesindaco Renato Grazioli, il consigliere Gianluca Ferrè e la capogruppo di opposizione Maria Rita Colombo.

Presenti anche il comandante della Stazione Carabinieri Alessandro Canistrà, i Marinai e i Carabinieri in congedo, Alpini, Protezione civile e rappresentanti Anpi. È stata la cornice solenne alla commemorazione dei Caduti di tutte le guerre, prima di spostarsi in Sala consiliare per la proclamazione del Consiglio comunale dei ragazzi.

Davanti alle corone, don Valentino ha richiamato l’essenza di questi riti: «Questi riti che si ripercorrono ogni anno a volte rischiano di diventare dei doveri che vengono svuotati dal senso di ciò che stiamo facendo, in questi tempi, il senso per noi è molto più vicino, abbiamo delle guerre di cui siamo continuamente informati. Benedire questi cristiani caduti ci ricorda che le guerre sono sempre fatte da persone che vengono mutilate, uccise e a cui viene tolta la possibilità di una vita serena».

Nel suo intervento, il sindaco Zappamiglio si è rivolto ai giovani: «I giovani caduti che stiamo commemorando hanno dovuto mettersi in

gioco con grande responsabilità, a costo della loro vita per difendere i valori della libertà e della democrazia, noi siamo fortunati, è un grande valore che ci è stato dato e non lo possiamo disperdere».

Concluso l’omaggio, la comunità si è ritrovata in Sala consiliare per l’insediamento del Consiglio comunale dei ragazzi della scuola media, alla presenza del prof. Fraiese, della preside Concetta Tripoli, dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto e di molti genitori. Il docente ha sottolineato l’energia della campagna elettorale degli studenti, tra emozione e domande pratiche: «Un momento bello, di democrazia e partecipazione».

SINDACO, GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

La nuova squadra è guidata dalla sindaca dei ragazzi Allegra Rotaris, con Mohamed Sarar vicesindaco, Azzurra Vanetti assessora all’Ecologia, Viola Tosetto assessora all’Istruzione, Nucera Edoardo assessore allo Sport e i consiglieri Cavaleri Federica, Pigni Sofia, Lazzeretti Davide, Federico Napoli, Andrea Ciccone, Giulio Scandroglio, Cavaleri Alessio, Debora Tano, Youness lam Addeb, Marek Albanese, Lucia Arhip.

LE PRIME RICHIESTE DELLA GIUNTA DEI RAGAZZI

Nelle richieste da parte della giunta dei ragazzi degli armadietti/scaffali visto il peso della cartella di 15 kg, per evitare di portare tutti i giorni a scuola i libri, la richiesta di sistemazione delle porte degli spogliatoi in palestra, i sottobanchi dove sono mancanti, e appendiabiti in tutte le classi. Il neo assessore all’ecologia Azzurra, ha elencato tre vie di Gorla per sistemare, allargare le vie più strette,

togliere fossi o buche e aggiungere uno specchio parabolico in via Cavour.

Inoltre, la richiesta di potenziare piste ciclabili a Gorla, creare un’area per i cani nel parco medio Olona da affidare alla cura di volontari e di installare un erogatore e fontanelle per contrastare il consumo di plastica .Il giovane Edoardo, assessore allo sport, ha richiesto giornate sportive affinché gli alunni possano esprimerei propri interessi e talenti. Infine, la domanda di posizionare delle porte di calcio in alcuni parchi del paese.