A Induno Olona la presentazione del libro “Il Giardiniere del Bosco” di Daniele Luppi

L’appuntamento con l’autore è per giovedì 27 novembre alle ore 21 al Teatro Monsignor Comi

Presentazione del libro “Il Giardiniere del Bosco” di Daniele Luppi
Incontri

27 Novembre 2025

Nel suo nuovo libro Il Giardiniere del Bosco, Luppi intreccia esperienze personali, riflessioni e racconti in cui la terra diventa maestra e gli esseri umani, proprio come giovani germogli, imparano a mettere radici nel sapere e nello spirito. Ne nasce un’opera che parla di giardini, ma anche — e soprattutto — di vita, educazione e cura reciproca: perché ogni persona, come ogni pianta, cresce meglio quando viene accolta, compresa e coltivata nel tempo.

La presentazione del volume offrirà l’occasione di incontrare l’autore e avvicinarsi al suo modo unico di raccontare la natura e la formazione, considerate non solo pratiche quotidiane ma veri atti profondamente umani. Un momento di dialogo e condivisione per scoprire come il lavoro con la terra possa trasformarsi in un percorso di crescita personale e comunitaria.

21 Novembre 2025

