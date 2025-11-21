A Induno Olona la presentazione del libro “Il Giardiniere del Bosco” di Daniele Luppi

Nel suo nuovo libro Il Giardiniere del Bosco, Luppi intreccia esperienze personali, riflessioni e racconti in cui la terra diventa maestra e gli esseri umani, proprio come giovani germogli, imparano a mettere radici nel sapere e nello spirito. Ne nasce un’opera che parla di giardini, ma anche — e soprattutto — di vita, educazione e cura reciproca: perché ogni persona, come ogni pianta, cresce meglio quando viene accolta, compresa e coltivata nel tempo.

La presentazione del volume offrirà l’occasione di incontrare l’autore e avvicinarsi al suo modo unico di raccontare la natura e la formazione, considerate non solo pratiche quotidiane ma veri atti profondamente umani. Un momento di dialogo e condivisione per scoprire come il lavoro con la terra possa trasformarsi in un percorso di crescita personale e comunitaria.