A Induno Olona si accende il Natale al Centro Asfarm con musica, magie e tradizioni

L’evento “Induno Olona accende il Natale” si terrà sabato 6 dicembre, organizzato da Comune, Pro Loco e Centro Polivalente ASFARM, in collaborazione con Civico Istituto Musicale “Maria Angela Bianchi”, Filarmonica APS, Scuola dell’Infanzia Malnati, Gruppo Alpini, Solevoci, Explosion Eventi e Pazart

Sabato 6 dicembre la città dà ufficialmente il via alle festività natalizie con “Induno Olona Accende il Natale”, un evento pensato per coinvolgere famiglie, bambini e tutta la comunità in un pomeriggio ricco di appuntamenti, tra atmosfera magica, musica dal vivo e sapori della tradizione.

La manifestazione si svolgerà presso il Centro Polivalente ASFARM, in via Carlo Maciachini 9, che per l’occasione si trasformerà in uno spazio animato da spettacoli, laboratori e momenti musicali, fino all’attesissima accensione dell’Albero di Natale.

Il programma della giornata

Dalle 14.15 alle 17.00 – Villaggio di Babbo Natale

Apertura del Villaggio con consegna delle letterine agli Elfi e possibilità per i bambini di scattare una foto con Babbo Natale. A tutti i piccoli visitatori verrà donato un pensierino da colorare e portare a casa.

Ore 15.30 e 16.30 – Greensleeves Gospel Choir

Due esibizioni del celebre coro, che proporrà i classici della tradizione natalizia in una coinvolgente atmosfera gospel.

Ore 15.45 – 16.15 e 16.30 – 17.00 – Elfo il Mago & Merenda

Un doppio appuntamento dedicato ai più piccoli con spettacolo di magia e intrattenimento, accompagnato da una dolce merenda per grandi e piccini.

Ore 17.15 – 18.00 – Filarmonica in marcia verso l’Albero e Canti Natalizi

La Filarmonica di Induno Olona guiderà il pubblico in un breve percorso in marcia fino all’albero di Natale. Ad accoglierli ci saranno il Civico Istituto Musicale e le voci degli allievi di canto, che si esibiranno in brani natalizi.

Ore 18.00 – Accensione dell’Albero di Natale

Il momento clou della giornata: il Civico Istituto Musicale inviterà tutti i presenti a unirsi al coro per cantare insieme i tradizionali canti natalizi. A seguire, la performance degli allievi della classe di canto moderno e un rinfresco offerto dalla Pro Loco.

Golosità e tradizioni per tutto il pomeriggio

Durante l’evento sarà possibile gustare le frittelle della Scuola dell’Infanzia “Malnati”, Cioccolata calda, zucchero filato e pom brulè della Pro Loco, il Vin brulè del Gruppo Alpini e Prosecco, panettone e pandoro serviti durante l’accensione dell’albero

Organizzazione e informazioni

L’evento è organizzato dal Comune di Induno Olona, Pro Loco Induno Olona e Centro Polivalente ASFARM, in collaborazione con:

Civico Istituto Musicale “Maria Angela Bianchi”, Filarmonica APS, Scuola dell’Infanzia Malnati, Gruppo Alpini di Induno Olona, Solevoci, Explosion Eventi e Pazart.

In caso di pioggia, parte delle attività sarà spostata al Rebelot (via Gian Pietro Porro 28, Induno Olona). Aggiornamenti e ulteriori comunicazioni saranno diffusi tramite i canali ufficiali del Comune e i social network.