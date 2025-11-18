A La Materia del Giorno si parla di scuola: come si decide l’offerta formativa delle scuole superiori

Open day, saloni dell’orientamento, conferenze, lezioni aperte. Novembre è il mese dove studenti e genitori si pongono il problema di quale scuola scegliere per il futuro.

È il momento dell’orientamento: gli studenti di terza media devono capire inclinazioni, capacità e ambizioni per vedere quali percorsi formativi seguire.

L’istruzione secondaria, quella un tempo detta superiore, è tra le materie coordinate dall’ente Provincia. Ospiti de La Materia del Giorno mercoledì 19 novembre alle ore 16 ci saranno il presidente Marco Magrini e la responsabile del settore Istruzione e Formazione di Villa Recalcati Cristina Zambon.

Parleremo di come viene strutturata l’offerta formativa provinciale, quali le esigenze e gli obiettivi previsti, come si valutano le richieste delle singole scuole nell’attivare nuovi percorsi.

Parleremo degli edifici esistenti e del fenomeno del “riorientamento” che avviene quando una scuola non può accettare tutte le domande pervenute. Si spiegheranno le scelte programmatiche alla luce delle esigenze del mercato del lavoro ma anche dei servizi esistenti.