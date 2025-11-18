Varese News

Scuola

Orientamento Scolastico

A La Materia del Giorno si parla di scuola: come si decide l’offerta formativa delle scuole superiori

Mercoledì 19 novembre saranno ospiti il presidente della Provincia Marco Magrini e la responsabile del settore Istruzione e Formazione Cristina Zambon

Saronno - Il primo giorno di scuola 2024

Open day, saloni dell’orientamento, conferenze, lezioni aperte. Novembre è il mese dove studenti e genitori si pongono il problema di quale scuola scegliere per il futuro.

È il momento dell’orientamento: gli studenti di terza media devono capire inclinazioni, capacità e ambizioni per vedere quali percorsi formativi seguire.

L’istruzione secondaria, quella un tempo detta superiore, è tra le materie coordinate dall’ente Provincia. Ospiti de La Materia del Giorno mercoledì 19 novembre alle ore 16 ci saranno il presidente Marco Magrini e la responsabile del settore Istruzione e Formazione di Villa Recalcati Cristina Zambon.

Parleremo di come viene strutturata l’offerta formativa provinciale, quali le esigenze e gli obiettivi previsti, come si valutano le richieste delle singole scuole nell’attivare nuovi percorsi.

Parleremo degli edifici esistenti e del fenomeno del “riorientamento” che avviene quando una scuola non può accettare tutte le domande pervenute. Si spiegheranno le scelte programmatiche alla luce delle esigenze del mercato del lavoro ma anche dei servizi esistenti.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.