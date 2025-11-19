A Leggiuno il municipio si illumina di blu per i diritti dei bambini
Un gesto simbolico che rafforza l’impegno dell’amministrazione comunale per la promozione della Convenzione ONU ratificata in Italia nel 1991
Giovedì 20 novembre il Comune di Leggiuno partecipa alla Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza aderendo all’iniziativa “Go Blue”, promossa da Unicef Italia e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).
Per l’occasione, il Palazzo comunale sarà illuminato di blu, in segno di sensibilizzazione e impegno verso i diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.
Un gesto simbolico per ribadire un impegno concreto
La Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza ricorda l’anniversario della Convenzione ONU del 1989, ratificata in Italia nel 1991. Un testo fondamentale che tutela i diritti dei minori e richiama governi e istituzioni all’adozione di politiche adeguate.
Tra i diritti riconosciuti figurano: il diritto alla salute e all’educazione, il diritto alla protezione da ogni forma di violenza, il diritto alla partecipazione e all’ascolto.
“Go Blue” e “Città amiche dei bambini”: Leggiuno c’è
L’iniziativa fa parte delle azioni promosse dal programma “Città amiche dei bambini e degli adolescenti” dell’Unicef, che coinvolge le amministrazioni locali nel rafforzamento delle politiche per l’infanzia. Il Comune di Leggiuno, con questo gesto simbolico, conferma la propria adesione ai valori della Convenzione e invita la cittadinanza a condividere e diffondere i suoi contenuti.
Scarica qui la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza
