A Leggiuno il municipio si illumina di blu per i diritti dei bambini

Giovedì 20 novembre il Comune di Leggiuno partecipa alla Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza aderendo all’iniziativa “Go Blue”, promossa da Unicef Italia e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

Per l’occasione, il Palazzo comunale sarà illuminato di blu, in segno di sensibilizzazione e impegno verso i diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.

Un gesto simbolico per ribadire un impegno concreto

La Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza ricorda l’anniversario della Convenzione ONU del 1989, ratificata in Italia nel 1991. Un testo fondamentale che tutela i diritti dei minori e richiama governi e istituzioni all’adozione di politiche adeguate.

Tra i diritti riconosciuti figurano: il diritto alla salute e all’educazione, il diritto alla protezione da ogni forma di violenza, il diritto alla partecipazione e all’ascolto.

“Go Blue” e “Città amiche dei bambini”: Leggiuno c’è

L’iniziativa fa parte delle azioni promosse dal programma “Città amiche dei bambini e degli adolescenti” dell’Unicef, che coinvolge le amministrazioni locali nel rafforzamento delle politiche per l’infanzia. Il Comune di Leggiuno, con questo gesto simbolico, conferma la propria adesione ai valori della Convenzione e invita la cittadinanza a condividere e diffondere i suoi contenuti.

Scarica qui la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza