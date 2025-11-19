Varese News

Varese Laghi

A Leggiuno il municipio si illumina di blu per i diritti dei bambini

Un gesto simbolico che rafforza l’impegno dell’amministrazione comunale per la promozione della Convenzione ONU ratificata in Italia nel 1991

leggiuno gigi riva

Giovedì 20 novembre il Comune di Leggiuno partecipa alla Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza aderendo all’iniziativa “Go Blue”, promossa da Unicef Italia e ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani).

Per l’occasione, il Palazzo comunale sarà illuminato di blu, in segno di sensibilizzazione e impegno verso i diritti delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.

Un gesto simbolico per ribadire un impegno concreto

La Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza ricorda l’anniversario della Convenzione ONU del 1989, ratificata in Italia nel 1991. Un testo fondamentale che tutela i diritti dei minori e richiama governi e istituzioni all’adozione di politiche adeguate.

Tra i diritti riconosciuti figurano: il diritto alla salute e all’educazione, il diritto alla protezione da ogni forma di violenza, il diritto alla partecipazione e all’ascolto.

“Go Blue” e “Città amiche dei bambini”: Leggiuno c’è

L’iniziativa fa parte delle azioni promosse dal programma “Città amiche dei bambini e degli adolescenti” dell’Unicef, che coinvolge le amministrazioni locali nel rafforzamento delle politiche per l’infanzia. Il Comune di Leggiuno, con questo gesto simbolico, conferma la propria adesione ai valori della Convenzione e invita la cittadinanza a condividere e diffondere i suoi contenuti.

Scarica qui la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 19 Novembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.