A Leggiuno la distribuzione dei sacchi e dei kit rifiuti: tutte le date

Il ritiro potrà essere effettuato presso la sala consiliare in quattro diverse giornate tra novembre e dicembre.

Il Comune di Leggiuno ha comunicato il calendario per la distribuzione dei sacchi e dei kit rifiuti: il ritiro potrà essere effettuato presso la sala consiliare in quattro diverse giornate tra novembre e dicembre.

Quattro mercoledì per il ritiro

I cittadini potranno recarsi nella sala consiliare nelle seguenti date:

Mercoledì 5 novembre

Mercoledì 19 novembre

Mercoledì 3 dicembre

Mercoledì 17 dicembre

In tutte le giornate indicate, la distribuzione sarà attiva dalle ore 14:00 alle ore 18:00.

Dove e come ritirare i materiali

Il materiale verrà consegnato esclusivamente nella sala consiliare del Comune. Si raccomanda ai cittadini di rispettare le date previste e gli orari indicati per facilitare le operazioni di consegna.

Pubblicato il 04 Novembre 2025
