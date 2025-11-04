A Leggiuno la distribuzione dei sacchi e dei kit rifiuti: tutte le date
Il ritiro potrà essere effettuato presso la sala consiliare in quattro diverse giornate tra novembre e dicembre.
Il Comune di Leggiuno ha comunicato il calendario per la distribuzione dei sacchi e dei kit rifiuti: il ritiro potrà essere effettuato presso la sala consiliare in quattro diverse giornate tra novembre e dicembre.
Quattro mercoledì per il ritiro
I cittadini potranno recarsi nella sala consiliare nelle seguenti date:
Mercoledì 5 novembre
Mercoledì 19 novembre
Mercoledì 3 dicembre
Mercoledì 17 dicembre
In tutte le giornate indicate, la distribuzione sarà attiva dalle ore 14:00 alle ore 18:00.
Dove e come ritirare i materiali
Il materiale verrà consegnato esclusivamente nella sala consiliare del Comune. Si raccomanda ai cittadini di rispettare le date previste e gli orari indicati per facilitare le operazioni di consegna.
