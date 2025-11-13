A Lonate Pozzolo una lezione-concerto per riscoprire l’organo Prestinari del 1833

Un pomeriggio dedicato alla scoperta di uno degli strumenti più affascinanti della musica occidentale: l’organo a canne. Domenica 16 novembre 2025, alle ore 16, nella Chiesa Parrocchiale di Sant’Ambrogio a Lonate Pozzolo, la Comunità Pastorale San Paolo VI – in collaborazione con la UNITRE e con il patrocinio dei Comuni di Lonate Pozzolo e Ferno – propone una lezione-concerto dal titolo “Del più ottimo risultato, della mia più grande soddisfazione”, citazione tratta dalla relazione di collaudo dell’organo datata 1833.

Protagonista dell’incontro sarà il Maestro Giacomo Costantini, organista, cembalista e costruttore di strumenti musicali, che guiderà il pubblico in un viaggio sonoro e storico dedicato al monumentale organo Prestinari, autentico capolavoro dell’arte organaria lombarda custodito nella chiesa lonatese.

Un viaggio nella storia dell’organo

Nella prima parte dell’incontro, Costantini illustrerà l’evoluzione dell’organo nei secoli, dal suo impiego liturgico alle più recenti funzioni concertistiche. Saranno mostrati anche esempi di componenti dello strumento, per comprenderne da vicino il funzionamento e la complessità meccanica.

Un approfondimento sarà dedicato alla storia degli organi della chiesa di Sant’Ambrogio, fino al racconto del Prestinari del 1833, considerato uno dei migliori organi ottocenteschi italiani per equilibrio timbrico e versatilità sonora.

Il concerto dimostrativo

La seconda parte della serata sarà interamente musicale: il Maestro Costantini offrirà un concerto dimostrativo, mettendo in risalto le potenzialità espressive dello strumento e le diverse sonorità che ne fanno un unicum nel panorama organario lombardo.

L’appuntamento rientra nella rassegna “Note d’Autunno 2025”, promossa dalla Commissione Cultura della Comunità Pastorale San Paolo VI.

L’ingresso è libero, fino a esaurimento posti.