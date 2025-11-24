A Luino il Concerto d’Autunno chiude la stagione di Musica Cittadina

Si conclude con un evento di grande rilevanza la stagione 2025 della Musica Cittadina di Luino: sabato 29 novembre, alle ore 21, il Teatro Sociale di Forame ospita il tradizionale Concerto d’Autunno, patrocinato dalla Città di Luino.

Un appuntamento che rappresenta non solo la chiusura dell’annata musicale, ma anche un momento simbolico per celebrare i 187 anni di storia dell’ensemble, fondata nel 1838 e oggi ancora protagonista della vita culturale cittadina.

Un repertorio tra classici e contemporanei

Il programma della serata propone un viaggio musicale che attraversa epoche e stili diversi, con brani firmati da giganti della musica come Gioachino Rossini e Dmitri Shostakovich, affiancati dalle composizioni di autori moderni come Weiss, Reed e Iwai.

A dirigere la Musica Cittadina sarà il Maestro Francesco Iannelli, da anni alla guida del gruppo e figura di riferimento per la tradizione bandistica locale. L’esecuzione promette una serata coinvolgente, pensata per un pubblico ampio e appassionato, in un contesto suggestivo come quello del Teatro Sociale.

Ingresso libero

L’ingresso è gratuito, segno della volontà dell’organizzazione di rendere la musica accessibile a tutta la cittadinanza e favorire la partecipazione a un evento che è ormai un appuntamento fisso nel calendario culturale luinese.

Info utili