A Malnate l’Accademia dei Curiosi invita a una serata dedicata al Monte Morone tra storia, natura e devozione

Con l’acquisizione da parte del Comune di Malnate, Monte Morone è tornato – per i malnatesi e non solo – al centro dell’attenzione pubblica. Si discute del suo futuro, dei progetti che lo interesseranno, di come potrà essere valorizzato e reso pienamente fruibile alla cittadinanza. Ma ogni scelta dovrà partire da un presupposto fondamentale: la piena consapevolezza dell’eccezionale valore storico, naturalistico e devozionale di questo luogo unico.

Da oltre vent’anni l’Accademia dei Curiosi è impegnata nel far conoscere, studiare e valorizzare Monte Morone, autentico “luogo del cuore” del territorio malnatese. Un impegno che prosegue con il nuovo appuntamento in programma venerdì 28 novembre, alle ore 20:45, presso l’oratorio femminile di Malnate.

Grazie alla disponibilità della Parrocchia di Malnate, che inserisce l’iniziativa nel calendario dedicato al Santo Patrono San Martino, e al patrocinio del Comune di Malnate, l’Accademia propone una serata di approfondimento culturale che ripercorrerà la storia di Monte Morone, ne metterà in luce la straordinaria ricchezza naturalistica e ne ricorderà il profondo valore devozionale. Non mancheranno inoltre tradizioni, curiosità e le suggestive leggende che da sempre avvolgono questo luogo.

A guidare il pubblico in questo viaggio saranno professionisti ed esperti di diverse discipline, per offrire una visione completa e appassionante di un patrimonio che appartiene a tutta la comunità.