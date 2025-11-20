Malnate
A Malnate l’Accademia dei Curiosi invita a una serata dedicata al Monte Morone tra storia, natura e devozione
Approfondimento culturale promosso dall’Accademia dei Curiosi, con il patrocinio del Comune di Malnate. Appuntamento in Oratorio femminile per venerdì 28 novembre, ore 20.45
Con l’acquisizione da parte del Comune di Malnate, Monte Morone è tornato – per i malnatesi e non solo – al centro dell’attenzione pubblica. Si discute del suo futuro, dei progetti che lo interesseranno, di come potrà essere valorizzato e reso pienamente fruibile alla cittadinanza. Ma ogni scelta dovrà partire da un presupposto fondamentale: la piena consapevolezza dell’eccezionale valore storico, naturalistico e devozionale di questo luogo unico.
Da oltre vent’anni l’Accademia dei Curiosi è impegnata nel far conoscere, studiare e valorizzare Monte Morone, autentico “luogo del cuore” del territorio malnatese. Un impegno che prosegue con il nuovo appuntamento in programma venerdì 28 novembre, alle ore 20:45, presso l’oratorio femminile di Malnate.
Grazie alla disponibilità della Parrocchia di Malnate, che inserisce l’iniziativa nel calendario dedicato al Santo Patrono San Martino, e al patrocinio del Comune di Malnate, l’Accademia propone una serata di approfondimento culturale che ripercorrerà la storia di Monte Morone, ne metterà in luce la straordinaria ricchezza naturalistica e ne ricorderà il profondo valore devozionale. Non mancheranno inoltre tradizioni, curiosità e le suggestive leggende che da sempre avvolgono questo luogo.
A guidare il pubblico in questo viaggio saranno professionisti ed esperti di diverse discipline, per offrire una visione completa e appassionante di un patrimonio che appartiene a tutta la comunità.