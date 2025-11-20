A Malnate si conclude l’Ottobre Rosa: medici, infermieri e volontari insieme per ricordare il valore della prevenzione

Non è una chiusura, è un rilancio. Con la serata “Oltre l’Ottobre Rosa – Prevenzione, cura e l’abbraccio della comunità”, ASST Sette Laghi lancia un messaggio chiaro: il tumore al seno si contrasta ogni giorno, con servizi vicini, informazione corretta e una rete che cammina accanto alle persone.

Organizzato in collaborazione con il Comune di Malnate e un articolato network di Enti del Terzo Settore (Europa Donna Italia, FAVO Lombardia, AMOR, Varese per l’Oncologia, C.A.O.S., ANDOS Comitato di Varese, LILT, La Città delle Donne, Fondo Pinuccia Spadotto per il benessere e la salute delle donne, Fondazione della Comunità di Malnate, ANDOS Comitato di Ispra), l’appuntamento conclude il calendario dell’Ottobre Rosa 2025 sul territorio di ASST Sette Laghi e rinnova un impegno che prosegue ben oltre il mese dedicato.

Nel mese di ottobre, e in alcuni giorni di novembre, Case di Comunità e Sedi distrettuali hanno accolto numerose donne che hanno scelto la prevenzione e la diagnosi precoce. Un’adesione che conferma quanto prossimità dei servizi e alleanza con la comunità siano decisive. L’iniziativa nasce dalla co-progettazione con il Terzo Settore e dalla collaborazione di numerosi professionisti di ASST Sette Laghi, per rendere la prevenzione accessibile, continua e vicina alla vita quotidiana.

L’evento di venerdì 21 novembre a Malnate consolida un modello di sanità pubblica che esce dall’ospedale e va incontro alle donne, integrando servizi territoriali, competenze cliniche e partecipazione civica. In chiave umana, è un invito a non rimandare, a informarsi e a sentirsi accompagnate: perché la prevenzione è più forte quando nessuno resta solo.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

Quando e dove: venerdì 21 novembre 2025, ore 20.45 – Aula Magna “Falcone e Borsellino”, Via Gasparotto, Malnate.