A Malnate si parla di clima: Jacopo Riboldi presenta le nuove proiezioni meteo per i prossimi decenni

Come cambierà il clima di Malnate nei prossimi decenni? A questa domanda cercherà di rispondere Jacopo Riboldi, giovane ricercatore malnatese impegnato nello studio della meteorologia e della climatologia presso il Politecnico Federale di Zurigo, ospite della serata organizzata da Pro Loco Malnate APS e dal progetto Scienza & Arte 2025 nell’ambito della rassegna “Culturalmente Malnate”.

L’appuntamento è per venerdì 28 novembre alle ore 21, nella Sala Centro Lazzari in via Marconi 16 a Malnate.

Durante l’incontro, Riboldi presenterà le proiezioni climatiche più recenti elaborate da MeteoSvizzera per il Canton Ticino, un’area che condivide molte caratteristiche meteorologiche con la Lombardia nord-occidentale. L’obiettivo è comprendere come potrebbero evolvere temperatura, precipitazioni e fenomeni estremi nel territorio malnatese nel corso dei prossimi decenni, alla luce delle tendenze globali.

La serata sarà anche l’occasione per conoscere da vicino “ClimarisQ”, una nuova applicazione interattiva sviluppata dallo stesso ricercatore: un apero-gioco pensato per aiutare cittadini e studenti a riflettere in modo semplice e coinvolgente sul cambiamento climatico e sui possibili scenari futuri.

L’ingresso è libero e aperto a tutti. Per informazioni è possibile contattare 338 3213266.

Sulla locandina è presente inoltre un QR code per approfondimenti dedicati.