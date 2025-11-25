Varese News

A Marchirolo un incontro per aiutare famiglie e ragazzi a scegliere la scuola superiore

Appuntamento a giovedì 27 novembre. Tra i temi trattati, le opzioni scolastiche, il ruolo delle famiglie, il potenziale dei ragazzi e il collegamento tra formazione e futuro lavorativo

scuola

Giovedì 27 novembre alle 20.45, presso la sede scolastica di Marchirolo, si terrà una serata aperta alla cittadinanza dedicata a uno dei momenti più delicati e significativi nel percorso di crescita di ragazze e ragazzi: la scelta della scuola superiore.

L’iniziativa, dal titolo “Cosa farò tra un anno. La scelta della scuola superiore come slancio verso il futuro”, è promossa dal Consultorio familiare di Cadegliano Viconago, in collaborazione con l’Istituto Comprensivo di Marchirolo e Cunardo, all’interno delle attività del Centro per le Famiglie Me-Te.

Il progetto rientra nell’ambito dell’iniziativa “Centri per la Famiglia”, promossa e finanziata da Regione Lombardia (DGR 1507/2023), con la collaborazione di ATS Insubria.

Un’occasione per informarsi, confrontarsi e riflettere

L’incontro vuole essere un momento di confronto e condivisione pensato non solo per i genitori e gli alunni che stanno affrontando questa scelta, ma anche per dirigenti scolastici, docenti ed educatori interessati a comprendere meglio le dinamiche del processo orientativo e ad accompagnare ragazze e ragazzi in modo più consapevole e sereno.

Durante la serata interverrà il Dott. Giuseppe Ciccomascolo, pedagogista, che offrirà strumenti concreti e spunti di riflessione su diversi aspetti legati all’orientamento:

  • Le opzioni formative disponibili (Licei, Istituti Tecnici, Istituti Professionali, Formazione Professionale)
  • L’importanza di una scelta consapevole, legata a interessi e attitudini
  • Il ruolo delle famiglie nel supportare i figli, senza sostituirsi a loro
  • Le prospettive occupazionali e il legame tra scelte scolastiche e futuro professionale

Orientamento come percorso di crescita

«Riteniamo che l’orientamento non sia solo una scelta scolastica – spiegano dal consultorio – ma un percorso di crescita, consapevolezza e autonomia, che può generare ansie e incertezze. Il nostro obiettivo è offrire strumenti per affrontare questo momento con maggiore serenità e competenza».

Il consultorio registra sempre più spesso il bisogno, da parte delle famiglie, di supporto in questa fase: i ragazzi si trovano ad affrontare scelte complesse, in un contesto che richiede loro di proiettarsi in un futuro incerto. L’incontro vuole dunque offrire chiavi di lettura, strumenti educativi e spazi di dialogo per costruire un orientamento che sia davvero a misura di ragazzo.

La partecipazione all’evento è gratuita. Per informazioni è possibile contattare la segreteria del Consultorio delle Valli di Cadegliano Viconago al numero 03321892393 o alla mail consultoriofamiliaredellevalli@gmail.com

Pubblicato il 25 Novembre 2025
