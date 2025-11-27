Varese News

A Materia un incontro con l’Alveare Odv di Buguggiate per parlare di arte e radiologia

Restauri di opere d’arte, Premio per la Ricerca in Radiodiagnostica e un aperitivo: l'appuntamento è per sabato 29 novembre dalle 17.00

Restauro Alveare di Buguggiate

Un pomeriggio dedicato alla cultura e alla ricerca: così si presenta l’appuntamento promosso dall’associazione L’Alveare Odv di Buguggiate, che aprirà le sue porte a cittadini, appassionati e sostenitori a partire dalle 17.15 di sabato 29 novembre a Materia (via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno). Il primo momento sarà interamente dedicato ai restauri di opere d’arte previsti per il 2026, illustrati dalle restauratrici Marisa Caravati e Raffaella Bennati. Ad arricchire l’incontro contribuirà anche l’intervento registrato della professoressa Laura Facchin, docente di storia dell’arte moderna all’Università dell’Insubria, che offrirà un approfondimento sul valore storico e culturale delle opere oggetto di recupero.

Alle 18.00 l’attenzione si sposterà sulla formazione scientifica con il Premio per la Ricerca in Radiodiagnostica – edizione 2026, riconoscimento dedicato ai giovani medici impegnati nello studio e nell’innovazione in ambito radiologico. A presentarlo saranno il professor Massimo Venturini, direttore della Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica, e il professor Federico Fontana, segretario della stessa scuola e docente dell’Università dell’Insubria. Sarà presente anche la dottoressa Cecilia Beltramini, già vincitrice dell’edizione 2025 e figura di riferimento tra i giovani ricercatori del settore.

A seguire, dalle 18.30, un aperitivo aperto a tutti offrirà l’occasione di incontrarsi, scambiare idee e approfondire i temi emersi durante il pomeriggio in un clima informale e accogliente.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALL’EVENTO

Tutti gli eventi

di novembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Pubblicato il 27 Novembre 2025
