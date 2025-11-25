Varese News

Tempo Libero

Mercallo

A Mercallo si ricorda la tragedia del Monte San Giacomo

Una serata per non dimenticare il disastro aereo del 1968 a Vergiate, con la presentazione del libro di Giuseppe Agnesina e Claudio Bossi

Vergiate Varie
Incontri

28 Novembre 2025

A Mercallo una serata per ricordare il tragico episodio che ha sconvolto la piccola frazione di Cuirone a Vergiate e tutti i Comuni vicini. Venerdì 28 novembre alle 20:45, la Sala Polivalente di Via Prandoni ospita approfondimento sulla caduta del volo Alitalia sul Monte San Giacomo, avvenuta il 2 agosto 1968.

L’incontro è organizzato dalla Commissione Biblioteca del Comune di Mercallo e avrà come protagonista il libro 2 Agosto 1968: la tragedia del Monte San Giacomo, Cuirone di Vergiate scritto da Giuseppe Agnesina e Claudio Bossi, studiosi e autori da sempre impegnati nella divulgazione della storia locale e nazionale.

La tragedia del volo Alitalia

Era il 2 agosto 1968, quando alle 15:06 un DC-8 dell’Alitalia, partito da Roma Fiumicino e diretto a Montreal con scalo a Milano Malpensa, si schiantò contro il Monte San Giacomo, nei boschi di Cuirone di Vergiate, poco dopo il decollo. A bordo si trovavano 95 persone. L’impatto fu devastante. I soccorsi individuarono alcuni superstiti, ma il bilancio finale rimase gravissimo: dodici persone mancarono all’appello.

Una serata tra testimonianze e memoria

Durante la serata, gli autori ricostruiranno la vicenda con documenti testimonianze i dettagli del disastro, illustrando le dinamiche dell’incidente attraverso foto e video d’epoca.

Organizzato da

25 Novembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.