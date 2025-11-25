A Mercallo si ricorda la tragedia del Monte San Giacomo

A Mercallo una serata per ricordare il tragico episodio che ha sconvolto la piccola frazione di Cuirone a Vergiate e tutti i Comuni vicini. Venerdì 28 novembre alle 20:45, la Sala Polivalente di Via Prandoni ospita approfondimento sulla caduta del volo Alitalia sul Monte San Giacomo, avvenuta il 2 agosto 1968.

L’incontro è organizzato dalla Commissione Biblioteca del Comune di Mercallo e avrà come protagonista il libro 2 Agosto 1968: la tragedia del Monte San Giacomo, Cuirone di Vergiate scritto da Giuseppe Agnesina e Claudio Bossi, studiosi e autori da sempre impegnati nella divulgazione della storia locale e nazionale.

La tragedia del volo Alitalia

Era il 2 agosto 1968, quando alle 15:06 un DC-8 dell’Alitalia, partito da Roma Fiumicino e diretto a Montreal con scalo a Milano Malpensa, si schiantò contro il Monte San Giacomo, nei boschi di Cuirone di Vergiate, poco dopo il decollo. A bordo si trovavano 95 persone. L’impatto fu devastante. I soccorsi individuarono alcuni superstiti, ma il bilancio finale rimase gravissimo: dodici persone mancarono all’appello.

Una serata tra testimonianze e memoria

Durante la serata, gli autori ricostruiranno la vicenda con documenti e testimonianze i dettagli del disastro, illustrando le dinamiche dell’incidente attraverso foto e video d’epoca.