A Morazzone un corso di difesa personale femminile

Sabato 15 Novembre a Morazzone si è tenuta la presentazione del corso di difesa personale femminile organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Nazionale Polizia di Stato Sezione di Varese.

Tante le figure istituzionali presenti che si sono alternate nell’illustrare le finalità del progetto e i suoi aspetti pratici e giuridici: la Dott.ssa Mammola, Dirigente della Squadra Mobile, gli Ispettori Albizzati e Zanoncini, il Dott. Scuncia Presidente ANPS e Davide Palombella responsabile di ANPS Varese oltre che il Sindaco di Morazzone Arch. Maurizio Mazzucchelli. Tutti uniti per parlare di questo tema fondamentale: la sicurezza personale delle donne, che nasce dalla consapevolezza che la prevenzione e la conoscenza sono gli strumenti più efficaci per sentirsi sicure e protette.

Non si tratta solo di imparare tecniche fisiche di difesa, ma anche e soprattutto di acquisire consapevolezza, imparare a riconoscere le situazioni di potenziale pericolo, gestire le proprie emozioni e interiorizzare soluzioni istintive efficaci.

Il corso si articolerà in quattro lezioni pratiche che si terranno nelle mattinate del 22 e 29 novembre, e del 6 e 13 dicembre, dalle ore 9:00 alle 10:00 presso la Sala Mazzucchelli in Via XXVI Agosto 6 a Morazzone.

Un aspetto importante: per partecipare è necessario il certificato di buona salute, proprio perché il corso prevede attività fisiche pratiche. L’Amministrazione Comunale desidera ringraziare l’ANPS-ODV per la professionalità e la dedizione con cui hanno preparato questo corso.

Per informazioni potete contattare l’indirizzo email respattivitaallapersona@comune.morazzone.va.it o il numero di telefono 0332872640.

