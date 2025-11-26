A Morosolo al Concerto di Natale tornano a casa due opere rubate nel 2000

Un evento che unisce arte, fede e memoria collettiva si terrà sabato 6 dicembre 2025 a Morosolo, frazione di Casciago. Alle ore 21:00, nella chiesa di Sant’Ambrogio, il Concerto di Natale sarà anche l’occasione per celebrare un ritorno atteso da 25 anni: la restituzione alla comunità di due preziosi quadri rubati nel 2000, raffiguranti episodi legati alla figura di Sant’Ambrogio.

Organizzato dalla Comunità Pastorale Sant’Eusebio con il patrocinio del Comune di Casciago e la collaborazione della Compagnia Armonica, l’evento porta il titolo “Vivete bene e muterete i tempi. L’arte e il bello come segno di speranza”. Un messaggio forte che collega il valore spirituale e civile della bellezza alla sua funzione di riscatto e memoria.

Tornano a casa due opere dedicate a Sant’Ambrogio

I due dipinti che saranno ufficialmente riconsegnati alla comunità rappresentano: Sant’Ambrogio appare nella battaglia di Parabiago e Sant’Ambrogio che fugge da Milano.

Due immagini dal forte valore storico e devozionale, la cui sparizione nel 2000 aveva segnato un vuoto nel patrimonio artistico della parrocchia. Il loro ritrovamento e il ritorno nella chiesa di Morosolo rappresentano un momento simbolico di rinascita culturale.

Un momento di riflessione e musica

Durante la serata interverranno: Monsignor Franco Gallivanone, Vicario Episcopale per la zona di Varese, Mirko Reto, sindaco di Casciago e Laura Marazzi, storica dell’arte, che offrirà un approfondimento sul valore iconografico e storico delle opere.

Il programma prevede anche momenti musicali a cura dei Maestri Francesco Postorivo (violino) e Fabio Sioli (organo), entrambi docenti della Compagnia Armonica, che accompagneranno la serata con brani selezionati per l’occasione.

Dove e quando

L’appuntamento è per sabato 6 dicembre alle ore 21:00 presso la Chiesa di Sant’Ambrogio a Morosolo di Casciago. L’ingresso è libero.