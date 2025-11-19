A Mozzate il film “La vita che verrà – Herself”, la speranza dopo la violenza

Venerdì 21 novembre alle ore 20.45, il Centro civico di Mozzate ospita la proiezione del film “La vita che verrà – Herself” di Phyllida Lloyd. L’appuntamento fa parte della rassegna cinematografica “Oltre la violenza”, organizzata in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne.

Il film racconta la vicenda di Sandra, una giovane madre che decide di lasciarsi alle spalle un passato di abusi e violenze. Con determinazione e pochi mezzi, si mette in gioco per costruire da sola una nuova casa e una nuova vita per sé e le sue figlie. Un racconto potente e toccante che mette al centro la forza delle donne e il valore della solidarietà.

La regia è firmata da Phyllida Lloyd, nota per aver diretto anche Mamma Mia! e The Iron Lady. In questo lavoro, affronta il tema della violenza domestica con uno sguardo realistico ma carico di speranza.

La rassegna è promossa dal Comune di Mozzate in collaborazione con l’associazione “Uno Sguardo” e il gruppo “Senza Bussola”. Per assistere alla proiezione è necessario essere in possesso della tessera annuale del Cinecircolo, disponibile anche all’ingresso al costo simbolico di 5 euro.