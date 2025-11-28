A Palazzo Lombardia un Natale tra arte, sport e magia che guarda alle Olimpiadi di Milano Cortina
Dal 27 novembre al 18 gennaio un fitto calendario di eventi per bambini, famiglie e cittadini: pista di pattinaggio, laboratori, mostre e spettacoli nella piazza coperta più grande d’Europa
“Vorremmo fosse un Natale particolare, in cui le guerre finalmente si fermino. All’orizzonte si vede qualche speranza”. Con queste parole il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha inaugurato lunedì 27 novembre “Natale a Palazzo Lombardia”, il ricco programma di iniziative natalizie organizzato dalla Regione nella centrale Piazza Città di Lombardia, a Milano. Presenti alla serata anche gli assessori Francesca Caruso (Cultura), Guido Bertolaso (Welfare) e il sottosegretario Federica Picchi (Sport e Giovani).
L’edizione 2025 si distingue per la grande attenzione verso bambini, giovani e famiglie, con eventi gratuiti, spettacoli dal vivo, laboratori creativi, due mostre d’arte, e un’offerta che unisce intrattenimento, cultura e solidarietà.
Una festa per tutti: tra Winx, cori natalizi e pattinaggio
L’apertura ufficiale è stata affidata a monsignor Massimo Fumagalli, canonico del Duomo di Milano, seguito dai canti del Coro del Collegio Rotondi di Gorla Minore. Momento clou per i più piccoli è stato l’arrivo delle fatine Winx, che torneranno l’8 dicembre con il Winx Christmas Show sulla pista di pattinaggio, con due spettacoli (ore 11:30 e 17:30) tra musica e danza.
Sempre l’8 dicembre, e fino al 18 gennaio 2026, sarà aperta la pista coperta di pattinaggio su ghiaccio, con tariffe calmierate per scuole e associazioni. Info e orari sono disponibili su www.02ice.com.
Mostre, arte e messaggi sociali
Due le mostre organizzate:
“Rosso Oro. I colori del Natale nell’arte moderna e contemporanea” (fino al 19 gennaio 2026, Spazio IsolaSET, via Galvani 27): opere di artisti come Lucio Fontana e Arnaldo Pomodoro, in un viaggio tra simboli e colori del Natale, a cura di Willy Montini.
“Messaggi dagli Alberi” (dal 28 novembre all’11 gennaio 2026, spazio N3): installazioni natalizie tematiche del maestro Francesco Sbolzani, con testi poetici di Luciana Monteverdi, per riflettere su temi sociali attraverso l’albero di Natale.
Il Natale dei bambini: laboratori e giostre gratuite
L’igloo in piazza ospiterà una serie di laboratori gratuiti per bambini, fino a esaurimento posti:
6 e 7 dicembre: pupazzi di neve con i palloncini (10:00-18:00)
8 dicembre: laboratorio palline natalizie (14:30-18:30)
13 dicembre: zucchero filato (14:30-18:30)
14 dicembre: trucco elfi truccabimbi (14:30-18:30)
20 dicembre: selfie con Babbo Natale (14:30-18:30)
21 dicembre: popcorn delle meraviglie (14:30-18:30)
Fino al 6 gennaio 2026, in piazzetta Galvani, sarà attiva anche una giostra gratuita per bambini, con orari differenziati tra festivi e feriali.
Il Belvedere Berlusconi apre per le feste
Anche quest’anno, il Belvedere del 39° piano di Palazzo Lombardia sarà visitabile su prenotazione nelle seguenti date: 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21 dicembre e il 6 gennaio, dalle 10:00 alle 18:00. Le prenotazioni sono attive su eventi.regione.lombardia.it.
Solidarietà e partecipazione
Non mancano le iniziative benefiche, come il “Giocattolo Sospeso”, in collaborazione con Assogiocattoli, per la raccolta di doni destinati ad associazioni caritative. In piazza saranno presenti anche i banchetti benefici di:
3 dicembre: AIL (leucemie e linfomi)
11 dicembre: AISNAF (sindromi neurodegenerative)
17 dicembre: La Forza di Vivere (supporto ai pazienti oncologici)
Un Natale che guarda alle Olimpiadi
“Presto saremo travolti dalla gioia delle Olimpiadi – ha aggiunto il presidente Fontana –. Un evento che vogliamo far vivere a tutti, grandi e piccoli. Natale e Olimpiadi ci invitano a pensare in grande, con bellezza e condivisione”.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.