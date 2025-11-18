A Radio Materia “Che scuola fai?”: ospiti gli studenti del liceo Cairoli di Varese

“Che scuola fai”: Radio Materia apre i microfoni agli studenti degli istituti superiori della provincia di Varese. Ogni mercoledì alle 15 saranno ospiti i rappresentanti di un istituto diverso per parlare di cosa fanno a scuola, come ci vivono, desideri, aspettative ma anche critiche e suggerimenti legati al mondo scolastico e non solo.

Ci racconteranno pregi e virtù del loro percorso scolastico e di ambizioni per il futuro. Mezz’ora da protagonisti per raccontare il loro mondo, spesso nascosto dalle mura scolastiche.

A rompere il ghiaccio per la prima puntata di “Che scuola fai?” Saranno i rappresentanti del liceo classico e socioeconomico Cairoli di Varese: Stefano Parasci, Federico Gadaleta ed Emily Cerni.

Mercoledì 19 novembre ore 15 a Radio Materia