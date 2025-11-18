A Radio Materia “Che scuola fai?”: ospiti gli studenti del liceo Cairoli di Varese
Prende il via mercoledì 19 novembre alle ore 15 la trasmissione radiofonica dedicata al mondo della scuola. Protagonisti saranno gli studenti degli istituti superiori della provincia
“Che scuola fai”: Radio Materia apre i microfoni agli studenti degli istituti superiori della provincia di Varese. Ogni mercoledì alle 15 saranno ospiti i rappresentanti di un istituto diverso per parlare di cosa fanno a scuola, come ci vivono, desideri, aspettative ma anche critiche e suggerimenti legati al mondo scolastico e non solo.
Ci racconteranno pregi e virtù del loro percorso scolastico e di ambizioni per il futuro. Mezz’ora da protagonisti per raccontare il loro mondo, spesso nascosto dalle mura scolastiche.
A rompere il ghiaccio per la prima puntata di “Che scuola fai?” Saranno i rappresentanti del liceo classico e socioeconomico Cairoli di Varese: Stefano Parasci, Federico Gadaleta ed Emily Cerni.
Mercoledì 19 novembre ore 15 a Radio Materia
