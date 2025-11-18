Varese News

Scuola

A Radio Materia “Che scuola fai?”: ospiti gli studenti del liceo Cairoli di Varese

Prende il via mercoledì 19 novembre alle ore 15 la trasmissione radiofonica dedicata al mondo della scuola. Protagonisti saranno gli studenti degli istituti superiori della provincia

liceo cairoli

“Che scuola fai”: Radio Materia apre i microfoni agli studenti degli istituti superiori della provincia di Varese. Ogni mercoledì alle 15 saranno ospiti i rappresentanti di un istituto diverso per parlare di cosa fanno a scuola, come ci vivono, desideri, aspettative ma anche critiche e suggerimenti legati al mondo scolastico e non solo.

Ci racconteranno pregi e virtù del loro percorso scolastico e di ambizioni per il futuro. Mezz’ora da protagonisti per raccontare il loro mondo, spesso nascosto dalle mura scolastiche.

A rompere il ghiaccio per la prima puntata di “Che scuola fai?” Saranno i rappresentanti del liceo classico e socioeconomico Cairoli di Varese: Stefano Parasci, Federico Gadaleta ed Emily Cerni.

Mercoledì 19 novembre ore 15 a Radio Materia

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 18 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.