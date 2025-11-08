Varese News

A Rescaldina musica e sapori si incontrano: il violoncello protagonista alla Tela

Mercoledì 12 novembre nuova tappa della rassegna musicale con ArcEnCiel Ensemble: in scena Elena Carla Porta e Giorgio Reina per un viaggio sonoro in Europa

Prosegue all’Osteria sociale La Tela di Rescaldina la stagione musicale che unisce concerti e convivialità in un formato originale e coinvolgente. Mercoledì 12 novembre alle ore 21:00, sarà protagonista il violoncello con l’appuntamento dal titolo “Calda agilità: il violoncello in Europa”, interpretato da Elena Carla Porta e Giorgio Reina, entrambi membri dell’Orchestra ArcEnCiel Ensemble.

Elena Carla Porta, giovane violoncellista di Magenta, ha già al suo attivo diversi premi e un percorso accademico concluso al Conservatorio “G. Puccini” di Gallarate. A dialogare con il suo strumento sarà il pianista Giorgio Reina, che ha inaugurato la rassegna musicale nel mese precedente. I due musicisti, in veste anche di narratori, guideranno il pubblico in un viaggio tra le musiche per violoncello che hanno attraversato i confini dell’Europa.

La serata fa parte del ciclo di appuntamenti curati da ArcEnCiel Ensemble, una formazione composta da circa 50 musicisti diretta da Silvia Landonio. Nata nel 2022, l’orchestra si distingue per l’approccio aperto e multidisciplinare, capace di unire alla musica riflessioni civili, narrazioni e collaborazione con realtà del territorio.

La Tela, luogo simbolo di legalità e rinascita, accoglierà il pubblico con la sua consueta formula: cena a partire dalle ore 19:30 su prenotazione e concerto a ingresso libero alle 21:00. Una proposta culturale e gastronomica che fa della musica un’esperienza sensoriale completa.

Pubblicato il 08 Novembre 2025
