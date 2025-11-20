A Saronno arriva il cane antidroga: iniziativa per la sicurezza in zona Retrostazione

Giro di vite nella zona Retrostazione di Saronno, da tempo al centro dell’attenzione per episodi di degrado e microcriminalità. Su iniziativa della sindaca Ilaria Pagani e dell’amministrazione comunale, la polizia locale si prepara ad accogliere un nuovo alleato: un cane antidroga, che entrerà presto in servizio al fianco delle pattuglie impegnate nei controlli dell’area.

L’unità cinofila sarà composta da un operatore specializzato e dal suo cane addestrato alla ricerca di sostanze stupefacenti. Il loro impiego punta a rafforzare l’efficacia degli interventi già intensificati nelle ultime settimane, anche grazie alla collaborazione con le altre forze dell’ordine.

Sicurezza e prevenzione in primo piano

L’obiettivo è duplice: da un lato potenziare l’azione preventiva e dissuasiva contro eventuali traffici illeciti, dall’altro ottenere risultati concreti anche sotto il profilo operativo, con l’individuazione e il contrasto del consumo e dello spaccio di droga.

«L’unità cinofila diventa un ulteriore strumento a disposizione dei nostri agenti – commenta la sindaca Ilaria Pagani – per una sempre più ficcante azione nei confronti di chi porta insicurezza in città».

L’iniziativa si inserisce in un più ampio programma di interventi per il rafforzamento della sicurezza urbana, che prevede anche nuove misure in arrivo nei prossimi mesi.