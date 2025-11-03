A Saronno riapre il Parco del Seminario: “Uno spazio verde rinnovato per famiglie, giochi ed eventi”

Sarà inaugurato domani, martedì 4 novembre alle 11.15, il nuovo Parco del Seminario di Saronno, oggetto di un importante intervento di riqualificazione finanziato con fondi del PNRR.

La cerimonia di inaugurazione, che si terrà in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, è aperta a tutta la cittadinanza. L’ingresso all’evento sarà da via Varese, con la partecipazione delle autorità civili e militari.

Il progetto di rinnovamento del Parco del Seminario è stato avviato dalla precedente Amministrazione Airoldi e portato a compimento dall’attuale Giunta, che ha scelto di proseguire nel solco del percorso definito, «con l’obiettivo – spiegano gli attuali amministratori cittadini – di riconsegnare alla cittadinanza uno spazio pubblico moderno, sicuro e inclusivo».

All’interno del parco trova spazio una nuova area giochi accessibile, pensata per bambine e bambini, ma anche per le famiglie e per le persone con esigenze diverse. Un’attenzione particolare è stata rivolta alla sicurezza e all’accessibilità, elementi centrali del progetto.

«L’apertura del Parco del Seminario è un atto dovuto nei confronti della città – dice la sindaca Ilaria Pagani – Prendiamo in consegna un percorso progettuale e lo traduciamo in un luogo accessibile, ordinato e fruibile. Stiamo lavorando per definire modalità di gestione che ne favoriscano l’utilizzo in modo equilibrato e sostenibile».

Il parco ospita anche una piccola arena all’aperto, progettata per accogliere eventi, incontri e attività culturali. L’Amministrazione comunale sta lavorando alla definizione di un progetto di valorizzazione e gestione dello spazio, con l’intenzione di aprirlo a iniziative non solo pubbliche, ma anche di realtà private interessate a collaborare nel rispetto delle regole e del contesto urbano.

«Il Parco del Seminario si propone così come uno spazio di comunità, in cui bambini e adulti possano vivere momenti all’aria aperta, tra gioco, natura e partecipazione – aggiunge Ilaria Pagani – Una nuova tappa nel percorso di rigenerazione urbana di Saronno, con l’obiettivo di rendere la città più vivibile, inclusiva e attenta ai bisogni delle persone».