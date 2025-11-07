Varese News

Saronno/Tradate

A Saronno si accende il Natale: in programma tanti eventi, luci e un albero “che vivrà”

Presentato in Comune il programma delle festività natalizie: dal 14 novembre al 29 dicembre eventi per bambini, famiglie, cittadini e visitatori

Generico 03 Nov 2025

Saronno si prepara ad accogliere il Natale con un programma – presentato questa mattina – ricco di eventi, luci, musica e nuove proposte pensate per rendere speciale l’atmosfera delle feste. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato: si parte già settimana prossima, il 14 novembre, con un calendario che si snoderà per oltre un mese in centro città, tra vie illuminate, laboratori per bambini, spettacoli, installazioni e il tradizionale trenino natalizio.

Il Natale sostenibile parte da “Abies”, l’albero che non muore

Tra le novità più simboliche di quest’anno c’è “Abies”, l’albero di Natale scelto per piazza Libertà: un albero vivo, che non verrà smaltito dopo le festività, ma sarà ripiantato in vivaio, seguendo un’idea di sostenibilità ambientale e rispetto per la natura. L’accensione ufficiale è in programma sabato 29 novembre alle 17, con uno spettacolo di luci proiettato sulla facciata della chiesa Prepositurale.

Altra novità 2025 è il Calendario dell’Avvento “vivente”, che animerà via Garibaldi con brevi performance di musica e recitazione della durata di circa 15 minuti, realizzate in collaborazione con scuole di musica e associazioni cittadine. Un progetto per coinvolgere attivamente la comunità e creare momenti quotidiani di incontro e magia, soprattutto per i più piccoli.

Luci, vetrine e apertura serale dei negozi

L’obiettivo dell’Amministrazione cittadina è quello di rendere Saronno viva e attrattiva, non solo per i residenti ma anche per chi arriva dai Comuni limitrofi. Ne sono convinte le assessore Maria Cornelia Proserpio (Cultura) e Laura De Cristofaro (Commercio), che insieme alla sindaca Ilaria Pagani hanno presentato il programma durante la conferenza stampa tenutasi in Municipio.

Oltre all’illuminazione natalizia, è prevista una deroga agli orari di apertura per i negozi, che potranno restare aperti più a lungo e in orario serale. A supporto anche facilitazioni per la sosta e la mobilità urbana, in fase di definizione.

Alla conferenza hanno partecipato anche Giordano Romano di Saronno Servizi e Chiara Fusi, in rappresentanza del Distretto Urbano del Commercio (DUC) e di Ascom. Entrambi hanno sottolineato il valore della collaborazione con i commercianti, che contribuiranno con vetrine addobbate, luminarie e l’organizzazione del trenino natalizio, pronto a portare la magia tra le vie del centro.

Qui potete scaricare il calendario delle iniziative

di
Pubblicato il 07 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.