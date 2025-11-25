A Somma la proiezione di “No other land”, il documentario che racconta il villaggio palestinese che resiste

È promossa dall’associazione culturale Ombre Rosse e Fonderia dell’arte, che vogliono così tenere l’attenzione sulla Palestina. Il film è premio Oscar miglior documentario 2025

A Somma Lombardo arriva “No other land”, il film – premio Oscar 2025 come miglior documentario – che racconta la trentennale resistenza nonviolenta del villaggio di Masafer Yatta, in Cisgiordania, nella Palestina occupata.

La proiezione è promossa dall’associazione culturale Ombre Rosse e Fonderia dell’arte, con il patrocinio del Comune di Somma Lombardo, ed è previstaa per il giorno venerdì 28 novembre alle ore 21 alla sala polivalente della Biblioteca di Somma Lombardo in via Marconi.

«La serata sarà l’occasione per tornare a porre la nostra attenzione sulla situazione in Palestina. Perché a Gaza la situazione resta drammatica per la permanenza dell’emergenza alimentare, sanitaria e abitativa. Perché i bombardamenti e l’occupazione militare israeliana continuano nonostante il cosiddetto accordo di pace. Perché anche in Cisgiordania la situazione palestinese è tragica, stretta tra la violenza dei coloni e l’azione dell’esercito israeliano».

La serata sarà introdotta da Gianfranco Todeschini, presidente di Ombre Rosse, mentre il film sarà presentato da Minnie Ferrara, direttrice della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano.

«Ombre Rosse e Fonderia dell’Arte con questa iniziativa voglio iniziare un percorso di attività che mantenga l’attenzione e la discussione sulla situazione palestinese perché senza giustizia non c’è vera pace e la giustizia è il diritto del popolo palestinese al proprio Stato».