A Tradate una domenica tra creatività e manualità ai mercatini artigianali di Centradate

Domenica 9 novembre il Centradate Retail Park di Tradate ospita i mercatini artigianali e degli hobbisti, un appuntamento dedicato all’ingegno e alla creatività locale.

La manifestazione vuole celebrare l’arte del fatto a mano, dando spazio a hobbisti e creativi del territorio che esporranno le proprie creazioni originali. Collane, bracciali, decorazioni, accessori per la casa e tanti altri oggetti frutto della fantasia e del lavoro manuale saranno protagonisti dei banchi allestiti all’interno del centro.