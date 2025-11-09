Varese News

A Tradate una domenica tra creatività e manualità ai mercatini artigianali di Centradate

Gioielli, decorazioni, accessori e molto altro: domenica 9 novembre torna l’appuntamento con la creatività

Sagre, Fiere e Feste

09 Novembre 2025

Domenica 9 novembre il Centradate Retail Park di Tradate ospita i mercatini artigianali e degli hobbisti, un appuntamento dedicato all’ingegno e alla creatività locale.

La manifestazione vuole celebrare l’arte del fatto a mano, dando spazio a hobbisti e creativi del territorio che esporranno le proprie creazioni originali. Collane, bracciali, decorazioni, accessori per la casa e tanti altri oggetti frutto della fantasia e del lavoro manuale saranno protagonisti dei banchi allestiti all’interno del centro.

9 Novembre 2025
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

