A Varano Borghi: sport, cultura e solidarietà contro la violenza sulle donne con la Fondazione Morandi

Due appuntamenti significativi animeranno Varano Borghi nei prossimi giorni per dire «no» alla violenza sulle donne, unendo sport, cultura e solidarietà.

Protagonista sarà la Fondazione Felicita Morandi ETS che, in collaborazione con ASD 100% Anima Trail e il Comune di Varano Borghi, promuove due iniziative nell’ambito della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Un convegno per riflettere e costruire comunità

Giovedì 6 novembre 2025, alle ore 20.30, la Sala Auser di Varano Borghi ospiterà il convegno “Accoglienza, prevenzione e inclusione: insieme contro la violenza sulle donne”, promosso dalla Commissione Cultura del Comune. Un incontro pensato come momento di approfondimento culturale e sociale sui temi dell’accoglienza, della prevenzione e dell’inclusione.

Alla tavola rotonda interverranno: Tiziana Franzetti, ideatrice del progetto Heels to Hills Trail e rappresentante di ASD 100% Anima Trail, Giovanna Scienza, presidente della Fondazione Felicita Morandi ETS, Elisa Martorana, esperta di comunicazione visiva e referente dei progetti scolastici FFM/Mete.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare la cittadinanza e promuovere una rete attiva tra istituzioni, enti e associazioni del territorio, valorizzando lo sport come strumento educativo e simbolo di forza e libertà.

“Heels to Hills Trail”: corsa e solidarietà l’8 novembre

Domenica 9 novembre sarà invece il momento dell’evento sportivo solidale Heels to Hills Trail 2025, una corsa su sentieri e colline con partenza da Varano Borghi, organizzata da ASD 100% Anima Trail con finalità benefica.

Due i percorsi: 13 km competitiva con partenza alle ore 10.00, iscrizione 22€ e 8 km non competitiva a passo libero con partenza alle ore 10.30, iscrizione 15€.

Parte del ricavato sarà devoluto alla Casa Rifugio della Fondazione Felicita Morandi ETS, che da vent’anni opera per offrire accoglienza e protezione a donne vittime di violenza e ai loro figli.

Ogni partecipante riceverà la maglia ufficiale dell’evento, da indossare come segno visibile di impegno e libertà.

Atleti e istituzioni insieme per il territorio

Tra i testimonial sportivi che correranno per sostenere l’iniziativa ci saranno Giulia Saggin, Manuel Bonardi e Matteo Breda, atleti noti nel mondo del trail running.

L’evento, patrocinato da tutti i Comuni della Terra dei Due Laghi – Varano Borghi, Comabbio, Ternate, Travedona Monate, Mercallo, Vergiate – è inserito all’interno delle iniziative della Comunità Europea dello Sport, a conferma del valore educativo e sociale della manifestazione.

Durante la corsa sarà presente anche Giovanna Scienza, presidente della Fondazione Felicita Morandi ETS, insieme a membri del CdA e operatrici della fondazione, per raccontare il lavoro quotidiano svolto sul territorio.

Una voce per chi non può ancora parlare

«Lo sport – spiegano gli organizzatori – è simbolo di forza, unione e coraggio, capace di ispirare la volontà di non arrendersi mai». Il messaggio della manifestazione è chiaro e potente: «Ad ogni costo… ad ogni passo, libere!»