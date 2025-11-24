A Varese il nuovo corso IFTS per diventare specialisti in eventi e accoglienza turistica
Un percorso formativo gratuito, altamente professionalizzante e costruito in collaborazione con Università dell’Insubria, Istituto De Filippi e Hotel De Charme di Laveno. È il nuovo IFTS “Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio – Organizzazione di eventi e accoglienza turistica”, rivolto ai giovani tra i 18 e i 25 anni residenti o domiciliati in Lombardia.
Il corso, promosso da CIOFS-FP Lombardia – sede di Varese (Piazza Libertà 9), forma figure sempre più richieste in un settore in continua evoluzione, dove sostenibilità, innovazione digitale e valorizzazione del territorio sono diventati elementi centrali.
Un percorso per lavorare nel turismo di oggi
Il settore turistico sta vivendo trasformazioni importanti: cresce l’attenzione per l’accoglienza di qualità, per gli eventi che valorizzano il territorio e per i servizi integrati che combinano ospitalità, esperienze e comunicazione digitale. Il nuovo IFTS nasce proprio per rispondere a queste esigenze, preparando professionisti in grado di operare in:
- hotel e strutture ricettive
- agenzie di viaggio
- contesti congressuali e MICE
- realtà che organizzano eventi, attività culturali e progetti territoriali
Il profilo professionale in uscita è lo specialista nell’organizzazione di eventi e accoglienza turistica, competente nel coordinamento operativo, nella gestione dei servizi di ricevimento, nella pianificazione e gestione di eventi, nel marketing turistico e nella cura del cliente.
Un corso gratuito grazie a Regione Lombardia
L’iniziativa è totalmente gratuita per i partecipanti grazie al contributo di Regione Lombardia.
Il percorso prevede 800 ore complessive, da luglio 2025 a giugno 2026:
- 250 ore di lezioni in aula e laboratorio
- 550 ore di formazione direttamente in azienda
- assunzione con contratto di apprendistato (Art. 43 D.lgs. 81/2015) già dall’inizio del percorso
Una formula che permette di unire formazione teorica, esperienza pratica e inserimento nel mondo del lavoro.
Cosa si impara: le aree di competenza del corso
Il programma affronta in modo teorico e pratico tutte le principali dimensioni del turismo moderno
- Progettazione e gestione di eventi
- Turismo responsabile e sostenibile
- Gestione degli alberghi
- Food & Beverage management, cost control, banchettistica e catering
- Economia del turismo e revenue management
- Marketing turistico, sales plan, web e turismo
- Meeting & Congress Organization (M.I.C.E.)
- Gestione del cliente e housekeeping
- Leadership, gestione delle risorse umane
- Sicurezza sul lavoro, HACCP e tutela della privacy
Si sviluppano così competenze tecniche, organizzative e relazionali, spendibili in tutte le principali realtà dell’hospitality.
Chi può partecipare
Il corso è rivolto a giovani con:
- diploma di istruzione secondaria superiore,
- oppure diploma professionale,
- oppure ammissione al quinto anno liceale ai sensi del D.lgs. 226/2005.
Requisiti aggiuntivi:
- età 18-25 anni
- residenza o domicilio in Lombardia
Al termine del percorso viene rilasciato il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore, riconosciuto a livello nazionale.
Perché scegliere CIOFS-FP Lombardia
CIOFS-FP è un punto di riferimento nella formazione professionale del territorio. L’ente accompagna ogni studente con una forte attenzione alla persona, all’orientamento e alla costruzione del proprio futuro professionale. I docenti provengono direttamente dal mondo del lavoro e portano in aula competenze aggiornate e concrete.
Le iscrizioni sono aperte.
Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo ifts_varese@ciofslombardia.com o chiamare il numero 0332240584
Clicca e scarica il volantino
