A Varese il nuovo corso IFTS per diventare specialisti in eventi e accoglienza turistica

Un percorso formativo gratuito, altamente professionalizzante e costruito in collaborazione con Università dell’Insubria, Istituto De Filippi e Hotel De Charme di Laveno. È il nuovo IFTS “Tecniche per la promozione di prodotti e servizi turistici con attenzione alle risorse, opportunità ed eventi del territorio – Organizzazione di eventi e accoglienza turistica”, rivolto ai giovani tra i 18 e i 25 anni residenti o domiciliati in Lombardia.

Il corso, promosso da CIOFS-FP Lombardia – sede di Varese (Piazza Libertà 9), forma figure sempre più richieste in un settore in continua evoluzione, dove sostenibilità, innovazione digitale e valorizzazione del territorio sono diventati elementi centrali.

Un percorso per lavorare nel turismo di oggi

Il settore turistico sta vivendo trasformazioni importanti: cresce l’attenzione per l’accoglienza di qualità, per gli eventi che valorizzano il territorio e per i servizi integrati che combinano ospitalità, esperienze e comunicazione digitale. Il nuovo IFTS nasce proprio per rispondere a queste esigenze, preparando professionisti in grado di operare in:

hotel e strutture ricettive

agenzie di viaggio

contesti congressuali e MICE

realtà che organizzano eventi, attività culturali e progetti territoriali

Il profilo professionale in uscita è lo specialista nell’organizzazione di eventi e accoglienza turistica, competente nel coordinamento operativo, nella gestione dei servizi di ricevimento, nella pianificazione e gestione di eventi, nel marketing turistico e nella cura del cliente.

Un corso gratuito grazie a Regione Lombardia

L’iniziativa è totalmente gratuita per i partecipanti grazie al contributo di Regione Lombardia.

Il percorso prevede 800 ore complessive, da luglio 2025 a giugno 2026:

250 ore di lezioni in aula e laboratorio

di lezioni in aula e laboratorio 550 ore di formazione direttamente in azienda

di formazione direttamente in azienda assunzione con contratto di apprendistato (Art. 43 D.lgs. 81/2015) già dall’inizio del percorso

Una formula che permette di unire formazione teorica, esperienza pratica e inserimento nel mondo del lavoro.

Cosa si impara: le aree di competenza del corso

Il programma affronta in modo teorico e pratico tutte le principali dimensioni del turismo moderno

Progettazione e gestione di eventi

Turismo responsabile e sostenibile

Gestione degli alberghi

Food & Beverage management, cost control, banchettistica e catering

Economia del turismo e revenue management

Marketing turistico, sales plan, web e turismo

Meeting & Congress Organization (M.I.C.E.)

Gestione del cliente e housekeeping

Leadership, gestione delle risorse umane

Sicurezza sul lavoro, HACCP e tutela della privacy

Si sviluppano così competenze tecniche, organizzative e relazionali, spendibili in tutte le principali realtà dell’hospitality.

Chi può partecipare

Il corso è rivolto a giovani con:

diploma di istruzione secondaria superiore ,

, oppure diploma professionale ,

, oppure ammissione al quinto anno liceale ai sensi del D.lgs. 226/2005.

Requisiti aggiuntivi:

età 18-25 anni

residenza o domicilio in Lombardia

Al termine del percorso viene rilasciato il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore, riconosciuto a livello nazionale.

Perché scegliere CIOFS-FP Lombardia

CIOFS-FP è un punto di riferimento nella formazione professionale del territorio. L’ente accompagna ogni studente con una forte attenzione alla persona, all’orientamento e alla costruzione del proprio futuro professionale. I docenti provengono direttamente dal mondo del lavoro e portano in aula competenze aggiornate e concrete.

Le iscrizioni sono aperte.

Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo ifts_varese@ciofslombardia.com o chiamare il numero 0332240584