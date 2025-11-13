Varese
A Varese la presentazione di “Ora!”, il nuovo partito fondato da Forchielli e Boldrin
Sabato 29 novembre alla Sala Montanari l’incontro “Il momento di cambiare è Ora!” segna l’avvio del movimento nel Varesotto
Sabato 29 novembre, dalle 18:30 alle 20:30, la Sala Montanari di Varese ospiterà la presentazione ufficiale di Ora!, il nuovo partito politico fondato dall’imprenditore Alberto Forchielli e dall’economista Michele Boldrin. L’evento, dal titolo “Il momento di cambiare è Ora!”, segna l’avvio dell’attività politica del movimento sul territorio varesino e sarà moderato da Rossella Scisco, coordinatrice di Ora! Varese.
“Crediamo che l’Italia possa tornare a crescere solo se avrà il coraggio di dire e fare le cose ovvie, quelle giuste, con serietà e pragmatismo. Il momento di cambiare è adesso”, ha dichiarato Scisco, che ha fortemente voluto l’evento nel Varesotto.
Durante l’incontro interverranno diversi esponenti nazionali del partito, membri dell’Assemblea nazionale e del Consiglio direttivo, per illustrare i contenuti del progetto politico e le prossime iniziative.
Prenderanno la parola:
Denis Pagotto, segretario nazionale – “Il partito e la nostra visione”;
Umberto Bertonelli, segretario nazionale – “Economia e sviluppo”;
Laura Scalfi, esponente nazionale – “Istruzione e formazione”;
Alessandro Naimzada – “Sanità e salute pubblica”;
Filippo Tagliabue, esponente nazionale – “Difesa e sicurezza”.
Fondata ufficialmente nel settembre 2024 con il nome “Drin Drin”, poi trasformato in Ora!, la nuova formazione nasce – spiegano i promotori – per “scuotere l’Italia da un’inerzia drammatica, rimettere in moto la crescita attraverso l’innovazione e affrontare le storture che da decenni favoriscono pochi e penalizzano troppi”.
“Siamo un partito di proposta, non di protesta. Crediamo nel pragmatismo supportato dai dati di realtà come metodo e nella crescita come obiettivo”, ha aggiunto la coordinatrice varesina.
Il partito si definisce un progetto aperto a chi vuole cambiare radicalmente l’Italia, fondato su regole chiare, leadership elettive e programmi concreti. Tra le priorità individuate da Ora! figurano il ritardo tecnologico e la bassa produttività, la crisi demografica, la riforma del sistema previdenziale, la gestione dei flussi migratori, le politiche formative per scuola e università e il ruolo dell’Europa nel contesto internazionale.
La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la registrazione online al seguente link: https://luma.com/