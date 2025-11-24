A Varese l’arte incontra la sostenibilità: con “Terra Rara” i rifiuti elettronici diventano un’opera collettiva

In occasione della Settimana europea per la Riduzione dei rifiuti 2025, Varese si trasforma in laboratorio di creatività e cittadinanza attiva grazie al progetto “Terra Rara”, promosso dal Consorzio Ecolight in collaborazione con il Comune. L’obiettivo è quello di sensibilizzare sul corretto smaltimento dei RAEE, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, attraverso un percorso che unisce educazione ambientale, arte e partecipazione.

Una raccolta diffusa in tutta la città

Fino al 27 novembre, i cittadini possono conferire piccoli RAEE in tredici punti di raccolta sparsi per la città. Si tratta di una delle fasi centrali del progetto, che ha già coinvolto scuole e realtà del territorio. Ecco le sedi dove è possibile portare i dispositivi elettronici non più funzionanti:

Spazio Informagiovani (via Como, 21): lun–ven 9–19

Biblioteca Civica (via Sacco, 9): mart 9–13, 14–18; merc 9–13.45; giov 10.30–13, 14–19; ven 9–13, 14–18; sab 9–13.45

Ufficio Anagrafe del Comune (via Sacco, 5): lun 13–17; mart–sab 8–12

Ufficio Tutela Ambientale del Comune (via Copelli, 5): lun–giov 8.30–13, 14–17; ven 8.30–13

Legambiente Varese (via Rainoldi, 14): mart 15–19; merc 9.30–13.30; sab 10–12

Fondazione Molina (viale Borri, 133)

Bubusettete Usato per Bambini (piazza Sant’Evasio, 1): lun, merc, giov, ven 10–18; sab 9.30–12.30 e 15–18

Infopoint Camera di Commercio (piazza Monte Grappa, ang. via San Francesco): lun–ven 9–12.30

Canottieri Varese ASD (via dei Canottieri, 21): lun–ven 8.30–12.30, 14.30–18.30

Pallacanestro Varese (Itelyum Arena, piazzale Gramsci): lun–ven 9–18 e durante le partite

Spazio YAK (piazza De Salvo, 6): durante le serate di spettacolo

Cinema Teatro Nuovo (viale dei Mille, 39): durante le serate di apertura

Hub Varese Corsi (via Maggiore, 10): durante i corsi

I rifiuti diventano arte

Dal 6 al 9 dicembre l’artista Livia Paola Di Chiara sarà all’opera negli spazi della Fondazione Molina (via Morosini, 2), per realizzare un’installazione artistica a partire esclusivamente dai piccoli RAEE raccolti in città. L’allestimento sarà visibile anche dall’esterno, trasformando il laboratorio in una vera e propria vetrina creativa.

L’opera finale, intitolata anch’essa “Terra Rara”, sarà esposta dal 13 dicembre all’11 gennaio a Palazzo Estense, con inaugurazione ufficiale il 12 dicembre. Un gesto simbolico e concreto per restituire valore a ciò che viene considerato scarto.

«Con Terra Rara e la raccolta dei piccoli RAEE – dichiara Nicoletta San Martino, assessora alla tutela ambientale del Comune di Varese – la città offre una testimonianza concreta di economia circolare fondata sulla collaborazione tra cittadini, istituzioni e imprese. È un modo per trasformare ciò che era rifiuto in occasione di creatività condivisa».

«Vogliamo ricordare che i RAEE non sono semplici scarti, ma materiali riciclabili e prezios – aggiunge Walter Camarda, presidente di Ecolight –. Terra Rara mostra come anche un piccolo gesto quotidiano possa generare valore per il pianeta».