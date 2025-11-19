Varese News

Global Sumud Flotilla per Gaza: a Varese la testimonianza dello skipper Carlo Alberto Biasioli

L’iniziativa è organizzata dal collettivo “Da Varese a Gaza” in collaborazione con l’associazione Sharazade,

Cartelli e colori a Varese per Gaza
21 Novembre 2025

Una voce diretta, un racconto vissuto in prima persona, un’occasione per ascoltare chi ha scelto di agire concretamente per la giustizia e i diritti umani: venerdì 21 novembre, dalle 20.30 , il Salone Estense di Varese ospiterà l’incontro “Siamo Marea” con Carlo Alberto Biasioli, skipper della barca “Morgana” della Global Sumud Flotilla.

L’iniziativa è organizzata dal collettivo “Da Varese a Gaza” in collaborazione con l’associazione Sharazade, con l’obiettivo di offrire uno spazio di riflessione e testimonianza su ciò che accade nel Mediterraneo e nella Striscia di Gaza.

Un racconto tra coraggio e diritti negati

Biasioli racconterà la missione di solidarietà internazionale verso Gaza e l’arresto subito in acque internazionali da parte di Israele, seguito dalla detenzione in carcere.

