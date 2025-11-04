Varese
A Varese si parla di città e architettura con Luciano Crespi e il suo “Stop City Now!”
Il 13 novembre alla Sala Montanari l’autore e architetto presenta il suo libro e dialoga con amministratori e urbanisti sulla trasformazione delle città
13 Novembre 2025
Varese ospita un appuntamento dedicato all’architettura e alla città contemporanea. Giovedì 13 novembre 2025, alle ore 18:15 presso la Sala Montanari in via dei Bersaglieri 1, si terrà la presentazione del libro Stop City Now! Progetti di architettura dal finito al non-finito, scritto dall’architetto Luciano Crespi, con presentazione di Michele De Lucchi.
Durante la serata, l’autore dialogherà con Andrea Civati, assessore alla Rigenerazione Urbana, Mobilità e Infrastrutture del Comune di Varese, e con Domenico Marasciulo, presidente della Commissione Urbanistica.
Il confronto prenderà spunto dai temi affrontati nel volume, tra cui la trasformazione delle città, il ruolo dell’architettura pubblica e il concetto di “non-finito” come chiave di lettura per interpretare e progettare gli spazi urbani.
Ad aprire l’incontro sarà Paola Bassani, presidente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese, promotore dell’evento insieme al Comune di Varese.
Per i professionisti del settore, l’iniziativa prevede il riconoscimento di 1 credito formativo ordinario.
