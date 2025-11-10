Varese
A Varese si rivive la tragedia del Monte San Giacomo di Cuirone
Alla Biblioteca “Bruna Brambilla” delle Bustecche, gli autori del libro Agnesina e Bossi raccontano il disastro aereo di Cuirone del 1968
Mercoledì 12 novembre 2025 alle ore 17.45, la Biblioteca “Bruna Brambilla” dell’Istituto Anna Frank (via Carnia 155, Varese) ospiterà un incontro di grande valore storico e umano con Giuseppe Agnesina e Claudio Bossi, autori del libro “2 agosto 1968: la tragedia del Monte San Giacomo, Cuirone di Vergiate”, edito da Macchione.
Il volume riporta alla luce una pagina quasi dimenticata della storia varesina: alle 15:06 del 2 agosto 1968, un DC-8 dell’Alitalia, con 95 persone a bordo, precipitò nei boschi di Cuirone di Vergiate, provocando una delle più gravi tragedie aeree italiane del dopoguerra.
Un evento che per decenni è sopravvissuto solo nella memoria orale di chi lo visse da vicino. Gli autori, con una ricerca accurata e toccante, ricostruiscono finalmente i fatti e il contesto, restituendo voce e dignità alle vittime e alla comunità che ne fu colpita.
Giuseppe Agnesina, gallaratese, è autore di opere legate alla memoria locale come Il Paciarisott – Ricordi della Gallarate d’un tempo e La “mia” Gallarate – Storie di piazza.
Claudio Bossi, scrittore e storico, è noto a livello internazionale come esperto del Titanic, cui ha dedicato numerosi libri tra cui Io e il Titanic e Il picasass sopravvissuto al Titanic.
L’appuntamento, a ingresso libero, è organizzato dai Volontari Auser della Biblioteca “Bruna Brambilla” e fa parte del calendario di incontri culturali che la struttura propone per valorizzare la memoria e la storia del territorio.