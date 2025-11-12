A Varese va in scena “Orcaloca che surpresa!”: due atti in dialetto tra ironia e attualità

Domenica 16 novembre alle ore 16 la Sala Montanari di Varese ospiterà “Orcaloca che sorpresa!”, spettacolo teatrale in due atti scritto da Gaetano Giovi e messo in scena con il patrocinio del Comune di Varese. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Me.Tro e si distingue per l’uso del dialetto lombardo, scelto come lingua principale per una commedia che alterna toni ironici e spunti di attualità.

L’ingresso è libero e aperto a tutte le età.

Una commedia in due atti tra dialetto e attualità

“Orcaloca che sorpresa!” propone una narrazione che si sviluppa su due piani: il primo legato alla vita quotidiana e familiare, il secondo che sfocia nell’assurdo e nella satira. I personaggi, pur appartenendo a un contesto semplice e riconoscibile, si trovano a fare i conti con situazioni che mettono in gioco temi come l’identità, la tecnologia e il senso della comunità. Il tutto filtrato attraverso la leggerezza e l’ironia del teatro popolare.

Il cast e i personaggi

Sul palco si alterneranno diversi interpreti, alcuni anche in ruoli vocali fuori scena. Ecco il cast completo: Carletto Colombo – Gaetano Giovi; Ermengarda Colombo – Chiara Merlotti; Maria Assunta Di Dio – Alba Francesca; Direttore di banca (voce fuori scena) – Heinrich Ries; Diavoli (voci fuori scena) – Chiara Merlotti e Gaetano Giovi; Intelligenza artificiale (voce fuori scena) – Anna Elisa Mozzi

Una proposta teatrale accessibile e locale

Lo spettacolo si inserisce nel panorama delle iniziative culturali che valorizzano il territorio e le sue espressioni linguistiche. L’uso del lombardo, senza essere esclusivo o difficile da seguire, offre un’occasione per riscoprire una tradizione orale che appartiene a molte famiglie della zona.