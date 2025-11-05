A Vergiate la prima italiana di “The Seven Trumpets of Apocalypse”

Sarà un concerto di eccezionale rilievo quello in programma sabato 8 novembre a Vergiate, in occasione delle celebrazioni di San Martino: il Coro Polifonico Harmonia proporrà in prima esecuzione italiana la monumentale suite sinfonico-corale “The Seven Trumpets of Apocalypse” del compositore spagnolo Óscar Navarro, ispirata ai più suggestivi passaggi dell’Apocalisse di San Giovanni.

L’opera, mai eseguita prima in Italia, vedrà riuniti sul palco circa 100 interpreti, tra cui 60 coristi e 40 musicisti dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, per una produzione di grande forza espressiva e valore simbolico. A dirigere il concerto sarà il maestro Federico Cester, giovane direttore e compositore che da alcuni anni guida il coro vergiatese, attivo dal 1982 e tra le realtà corali più rappresentative della provincia di Varese.

Per questa occasione speciale, il Coro Harmonia sarà affiancato dal Coro Europae Cantores di Ispra, anch’esso diretto dal maestro Cester, in una collaborazione che unisce voci e talenti del territorio in un progetto musicale di ampio respiro.

Il concerto di Vergiate inaugura una tournée lombarda che porterà l’opera anche in altre città.

Per entrambi i cori, questa nuova produzione rappresenta una sfida importante: un invito a condividere la forza della musica come linguaggio universale di bellezza, emozione e speranza.