A Volandia, Halloween fa il botto: superati i duemila visitatori nel weekend

Un Halloween da record per Volandia, il Parco e Museo del Volo a un passo da Malpensa, che ha superato le duemila presenze in soli tre giorni.

Ad aprire il weekend più horror dell’anno è stata l’energia della musica elettronica, che venerdì ha saputo attrarre negli hangar del museo, grazie a ritmi e atmosfere suggestive, un pubblico di appassionati under 30, a conferma della vocazione del museo di rendersi fruibile a target diversi, sempre e comunque nel pieno rispetto della storia dell’aviazione che il museo racconta e di cui è testimone.

Il weekend ha naturalmente visto protagonisti anche i più piccoli che hanno potuto vivere un’esperienza unica a bordo dell’MD-80, accompagnati dagli instancabili Amici di Volandia, il cui prezioso contributo rende il museo un unicum.

«Un risultato che conferma quanto Volandia sia una meta capace di attrarre pubblici di tutte le età, dai bambini agli appassionati del volo, a chi scopre Volandia partecipando a eventi o iniziative aziendali o ludiche. Una scelta vincente, che attesta come il museo può essere uno spazio vivo e dinamico, capace di rinnovarsi, in un mix perfetto di cultura e divertimento» commenta Marco Reguzzoni, presidente di Volandia.

Il successo di Halloween segna un altro tassello degli ottimi risultati che sta riscuotendo Volandia, anche in vista della chiusura d’anno che si preannuncia al di sopra di ogni pronostico consolidandosi come una delle principali attrazioni culturali e turistiche del territorio varesino e non solo.