A Voltorre una retrospettiva per i 100 anni dalla nascita del maestro Luigi Violini

Dal 22 novembre all’8 dicembre al Chiostro di Voltorre l’omaggio a uno dei protagonisti dell’arte locale. In mostra 52 opere tra dipinti e disegni del “prof”, artista schivo e amatissimo insegnante varesino

Si apre a Voltorre, dal 22 novembre all’8 dicembre 2025, una grande retrospettiva dedicata a Luigi Violini nel centenario della sua nascita. Nella cornice suggestiva del Chiostro di Voltorre, nelle Sale dell’Arco al primo piano, saranno esposte 52 opere tra dipinti e disegni selezionati tra i molti lavori che il “prof” ha realizzato in oltre mezzo secolo di attività artistica.

Luigi Violini (1925–2022), originario di Cittiglio, ha studiato a Milano all’Accademia di Belle Arti di Brera, dove intraprese un percorso formativo intenso che gli permise di conoscere grandi maestri della pittura e della figurazione, tra cui Innocente Salvini, suo primo riferimento. Riservato e schivo, Violini ha esposto in numerose collettive e personali, soprattutto nella provincia di Varese. Nel 1996 la sua opera L’Albero venne scelta per essere collocata in una sede prestigiosa: il Parlamento Europeo di Strasburgo.

Insegnante amatissimo di discipline grafiche e di storia dell’arte — da cui il soprannome “prof” — ha svolto la sua carriera tra Varese e Luino, concludendo gli ultimi vent’anni alla Scuola Media di Gavirate e al Liceo Scientifico della stessa città. Una figura formativa e culturale che continua a essere ricordata con affetto da generazioni di studenti.

A organizzare la mostra sono il CCS Oltrona Groppello, il Comune di Gavirate (luogo di adozione dell’artista) e il Comune di Cittiglio (sua città natale e sede della sua residenza), che sottolineano come Violini sia stato non solo un insegnante ascoltato e stimato ma anche un artista capace di interpretare e preservare l’identità culturale del territorio. Una “passione romantica”, la definiscono, che lo ha legato indissolubilmente agli umori della sua e nostra terra.

L’inaugurazione è in programma sabato 22 novembre alle 17.30 nella Sala “Capitolare” dell’antico Chiostro Benedettino.

Orari di apertura

Venerdì: 15.30 – 17.30

Sabato e domenica: 10.00 – 12.00 e 15.00 – 18.00

Ingresso libero.