A8 Milano – Varese: una serie di chiusure notturne tra Lainate, Busto Arsizio e Castellanza

La settimana dal 24 al 28 novembre porterà alcune importanti modifiche alla viabilità notturna lungo l’autostrada A8 Milano-Varese. Autostrade per l’Italia ha infatti programmato interventi di manutenzione, ispezione e riqualifica che richiederanno la chiusura temporanea di diversi svincoli in fascia notturna, per limitare il più possibile i disagi alla circolazione.

Si parte nella notte tra lunedì 24 e martedì 25 novembre, quando dalle 21 alle 5 sarà chiusa l’uscita dello svincolo di Lainate Arese per chi arriva da Milano. Gli automobilisti diretti verso il polo commerciale e i comuni limitrofi potranno utilizzare in alternativa l’uscita di Baranzate (A52 Tangenziale Nord) oppure quella di Origgio sulla A9, per poi proseguire sulla SP233 Varesina.

Nello stesso arco orario, nella notte del 24 novembre, sarà chiusa anche l’uscita di Busto Arsizio per chi proviene da Milano, a causa di lavori di pavimentazione. In questo caso, l’uscita consigliata è Castellanza.

Le chiusure continueranno poi nelle notti di martedì 25 e mercoledì 26 novembre, sempre dalle 21 alle 5: lo svincolo di Busto Arsizio resterà chiuso in entrata in entrambe le direzioni, sia verso Milano sia verso Varese. Gli utenti potranno entrare alla A8 utilizzando gli svincoli di:

Legnano per la direzione Milano

(da ricordare che l’ingresso di Castellanza verso Milano è contestualmente chiuso per altri lavori in corso);

Gallarate per la direzione Varese.

Infine, lo svincolo di Castellanza resterà chiuso in entrata verso Milano per cinque notti consecutive: da lunedì 24 a venerdì 28 novembre, sempre nella fascia 21-5. La chiusura è necessaria per consentire le opere di riqualifica delle barriere antirumore poste lungo l’arteria. Come alternativa è segnalato l’ingresso di Legnano.

Gli interventi rientrano nel piano di manutenzione programmata annunciato da Autostrade per l’Italia e potranno subire variazioni in caso di condizioni meteo avverse. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica e a pianificare gli spostamenti tenendo conto delle limitazioni temporanee.