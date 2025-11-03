A9 Lainate Como Chiasso, chiusa per una notte l’entrata dello svincolo di Saronno
Dalle 21 di giovedì 6 alle 5 di venerdì 7 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso
Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di giovedì 6 alle 5 di venerdì 7 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.
In alternativa, si consiglia di entrare ai seguenti svincoli: verso Lainate Origgio; verso Chiasso Turate.
