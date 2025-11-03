Varese News

A9 Lainate Como Chiasso, chiusa per una notte l’entrata dello svincolo di Saronno

Dalle 21  di giovedì 6 alle 5 di venerdì 7 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso

lavori autostrada notte

Sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21  di giovedì 6 alle 5 di venerdì 7 novembre, sarà chiuso lo svincolo di Saronno, in entrata in entrambe le direzioni, Lainate e Chiasso.

In alternativa, si consiglia di entrare ai seguenti svincoli: verso Lainate Origgio; verso Chiasso Turate.

Pubblicato il 03 Novembre 2025
