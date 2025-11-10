“Accendiamo il Natale”: musica, luci e auguri a Casciago l’8 dicembre

Il Natale a Casciago inizia con le note della musica e la luce della condivisione. Domenica 8 dicembre 2025, alle ore 17, la comunità si riunirà a Sant’Eusebio per l’iniziativa “Accendiamo il Natale”, un evento organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con la Comunità Pastorale Sant’Eusebio, con il patrocinio del Comune di Casciago.

Cuore della manifestazione sarà il Concerto Natalizio, che vedrà esibirsi l’Ensemble di Ottoni del Liceo Musicale Statale “A. Manzoni” di Varese, diretto dai docenti Matteo Villa, Giuseppe Visciglia e Alberto Bertoni. Ad arricchire la serata anche la partecipazione dell’Accademia musicale e teatrale Compagnia Armonica, con il soprano Mariachiara Cavinato e il maestro Fabio Sioli alle tastiere.

Nel corso dell’evento si terrà la consegna delle borse di studio intitolate a Dante Parietti, dedicate agli studenti meritevoli di Casciago: un riconoscimento all’impegno e al talento delle nuove generazioni, simbolo di un investimento collettivo sul futuro del territorio.

A seguire, l’atteso momento dell’accensione delle luci natalizie a Sant’Eusebio, che darà ufficialmente il via alle festività, accompagnato dallo scambio di auguri finale tra cittadini, istituzioni e realtà associative.