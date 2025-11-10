Acinque spa sfida la volatilità, nel 2025 margini stabili e utile in aumento

Acinque spa chiude i primi nove mesi del 2025 con ricavi e utili in crescita, mantenendo una posizione finanziaria equilibrata e un profilo industriale solido, nonostante la volatilità dei mercati energetici e la pressione sui costi.

(foto sopra, l’ad Stefano Cetti)

Il Gruppo ha registrato ricavi consolidati per 433,8 milioni di euro, in aumento rispetto ai 392 milioni dello stesso periodo 2024, spinti dall’andamento dei prezzi delle commodities. Il Margine operativo lordo (EBITDA) si è attestato a 76,7 milioni di euro (77,9 milioni nel 2024), mentre l’EBIT è stato di 34 milioni contro i 36 milioni dell’anno precedente.

CRESCE L’UTILE NETTO

L’utile netto è salito a 18,6 milioni di euro, con un progresso del 13,7% sul 2024. Gli investimenti hanno raggiunto 37,1 milioni di euro, in lieve riduzione rispetto ai 43,3 milioni del 2024, ma con l’80% delle spese considerate ammissibili ai fini della Tassonomia UE, a conferma della strategia orientata alla sostenibilità. L’indebitamento finanziario netto è pari a 185 milioni di euro, in aumento rispetto ai 176,1 milioni di fine 2024, ma con indicatori solidi: PFN/EBITDA a 1,86 e leverage a 0,36, in linea con gli obiettivi di stabilità patrimoniale.

AUMENTANO I RICAVI DELL’ENERGIA ELETTRICA

Sul piano industriale, la business unit Vendita e Soluzioni Energetiche segna un MOL di 41 milioni di euro (43,9 nel 2024), penalizzata dal calo dei punti gas serviti ma sostenuta dal buon andamento delle vendite di energia elettrica e dei servizi di efficienza energetica, rafforzati anche dal contributo di Integra Impianti S.r.l., acquisita lo scorso luglio.

La BU Reti e Infrastrutture si attesta a 35,9 milioni di MOL (37,1 nel 2024), con un contributo stabile da gas ed elettricità e un leggero calo nel comparto idrico, mentre la BU Ambiente evidenzia la migliore performance, con un MOL in crescita a 3,9 milioni (2,9 nel 2024), trainato dall’aumento dei ricavi del termovalorizzatore e delle vendite di energia elettrica.

SOLIDITÀ PATRIMONIALE

Il patrimonio netto consolidato si conferma robusto a 520 milioni di euro, in lieve flessione rispetto ai 522,3 milioni di fine 2024 per effetto della distribuzione dei dividendi di luglio. Nel commento alla relazione, la società sottolinea la volontà di proseguire nel percorso di transizione energetica, con investimenti focalizzati su reti, teleriscaldamento e produzione da fonti rinnovabili, e una strategia incentrata su innovazione e digitalizzazione. La diversificazione delle attività – dai servizi ambientali alla vendita di energia – continua a rappresentare il principale fattore di resilienza per il gruppo.