Ad Azzate “Il Lago perduto”: una mostra fotografica in ricordo di Daniele Bossi

Una raccolta di fotografie per celebrare un lago, una memoria collettiva e un uomo che ne è stato parte integrante. Sabato 15 novembre alle ore 17.30, nella Sala Consiliare di Villa Benizzi Castellani ad Azzate, sarà inaugurata la mostra fotografica “Il Lago perduto” con scatti di Mario Chiodetti. L’evento è dedicato al ricordo di Daniele Bossi, pescatore e figura simbolica del territorio.

La mostra “Il Lago perduto” propone una selezione di fotografie capaci di evocare l’identità e i cambiamenti di un paesaggio lacustre caro agli abitanti della zona. Attraverso l’obiettivo di Mario Chiodetti, il pubblico potrà riscoprire angoli, gesti e volti che parlano del legame profondo tra uomo e natura, tra comunità e territorio.

Il progetto vuole essere anche un tributo alla memoria di Daniele Bossi, pescatore originario del luogo, definito “figlio di questa terra e di questo lago”. Le immagini restituiranno, anche attraverso il silenzio e la semplicità del bianco e nero, l’essenza di una vita legata all’acqua e al ritmo della natura.

Orari di visita

La mostra sarà visitabile anche domenica 16 novembre dalle ore 15 alle 18.

L’evento è organizzato dal Comune di Azzate, con il patrocinio dei Comuni di Bodio Lomnago, Cazzago Brabbia, Galliate Lombardo e Inarzo.