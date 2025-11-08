Addio a Lucia Colombo, il mondo della scherma e dello sport varesino in lutto

Profondo cordoglio nel mondo della scherma e dello sport varesino per la prematura scomparsa di Lucia Colombo, atleta e professionista appassionata, venuta a mancare all’età di quarant’anni dopo una breve e incurabile malattia.

La Federazione Italiana Scherma e la famiglia Spartan Padel Altobelli hanno espresso il loro dolore per la perdita di una donna che ha saputo lasciare un segno profondo sia in ambito sportivo sia umano.

Lucia Colombo, 40 anni, nel corso della sua carriera da sciabolatrice si è distinta non solo per i risultati agonistici, ma anche per il contributo professionale offerto al mondo della scherma. Laureata all’Università Bocconi di Milano, aveva collaborato con il settore Marketing della Federazione Italiana Scherma, partecipando con competenza e sensibilità all’organizzazione di eventi di rilievo come i Campionati Europei Assoluti pre-olimpici di Legnano 2012 e il Gran Premio Giovanissimi.

Figlia di Italo Colombo, apprezzato dirigente sportivo, e allieva del maestro Antonio Pagano, Lucia era conosciuta e amata per il suo entusiasmo contagioso, la sua umanità e la disponibilità con cui metteva a disposizione le proprie capacità in ogni progetto o iniziativa legata allo sport.

Anche il club Spartan Padel Altobelli ha voluto ricordarla con affetto: “Lucia lascia in tutti noi che l’abbiamo conosciuta, anche al di fuori del mondo del Padel, un ricordo indelebile di umanità, competenza e contagioso entusiasmo”, si legge nel messaggio di cordoglio.

Alla famiglia di Lucia sono giunte le più sentite condoglianze dal Presidente federale Luigi Mazzone, dal Consiglio e Segretario generale Marco Cannella, dagli Uffici della FIS, dai soci e amici di Spartan Padel Altobelli, e dalle sue compagne di squadra e amiche.