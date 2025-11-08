Addio a Maria Francesca D’Agostino, il suo sorriso resterà nel cuore di chi le ha voluto bene

Un grande dolore per un’amica che se ne è andata troppo presto. Maria Francesca D’Agostino si è spenta a Milano nella notte tra sabato 7 e domenica 8 novembre.

Aveva 45 anni, lascia la figlia Benedetta e il marito Pierluigi. La piangono anche papà Ottavio, magistrato con più di quarantacinque anni di esperienza alle spalle, la maggior parte dei quali trascorsi in tribunale a Varese, mamma Mariolina e il fratello Gianluigi.

Era dipendente del Comune di Varese, aveva studiato al Liceo Classico Cairoli e poi alla Liuc di Castellanza. Lascia un profondo dolore in tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla, ma anche il ricordo del suo sorriso e della sua voglia di vita.

Lo scorso anno, nel novembre 2024, aveva realizzato il sogno di scrivere un libro col padre Ottavio, dedicato alla vita lavorativa del giudice, intervallata da ricordi e aneddoti dell’infanzia e della gioventù di Maria Francesca: col papà ha scelto di chiamare il lavoro, scritto e curato insieme a Tommaso Guidotti, ex compagno di classe al Cairoli e ora giornalista di VareseNews, “Punto e a capo: quarantacinque anni in toga”. Nel libro ci sono i suoi pensieri, i suoi ricordi, il suo amore per la famiglia e per quel padre da un lato ingombrante e dall’altro punto di riferimento.

Da tutta la redazione di VareseNews le condoglianze alla famiglia.

I funerali verranno celebrati nella chiesa di Azzate martedì 11 Novembre, alle ore 14.30, preceduti dal rosario. Sarà salutare Maria Francesca presso la casa funeraria Campo dei Fiori ad Azzate, via Piave, 6 nelle giornate di domani e lunedì (Orari visite da lunedì a sabato 8.30 – 12.30 | 14.00 – 18.00, domenica

9.00 – 12.00 | 14.00 – 17.30)