Addio a “Piero da Saronno”, una vita dietro l’obiettivo per raccontare la comunità
Nato a Trento nel 1939 e residente da anni a Saronno, Pierogiuseppe Vellini ha lasciato un archivio di oltre 14.000 video che raccontano la vita della città
Saronno piange Piergiuseppe Vellini, conosciuto da tutti come “Piero da Saronno”, videomaker, memoria storica della città e fondatore del canale che ha documentato vent’anni di eventi, persone, storie e volti del territorio. Si è spento oggi a 86 anni, lasciando un vuoto profondo in chi ha avuto modo di conoscerlo o semplicemente di incrociare il suo sguardo gentile dietro l’obiettivo.
Una vita al servizio della comunità
Nato a Trento il 21 ottobre 1939, Vellini viveva da anni a Saronno. Dal 2003 ha iniziato a operare come videomaker nella città che lo ha adottato, guadagnandosi nel tempo la stima e il riconoscimento del Comune, di enti, associazioni e cittadini. Con tenacia e passione seguiva ogni manifestazione, telecamera in mano e sorriso discreto, intento a documentare ciò che accadeva in città.
In oltre vent’anni di attività ha prodotto circa 14.000 video, una mole impressionante di testimonianze visive che oggi rappresentano un archivio prezioso della vita sociale, culturale e istituzionale saronnese. Una parte di questo patrimonio è disponibile online sul sito www.pierodasaronno.it e sul suo canale YouTube
Il ricordo di un amico
L’annuncio della sua scomparsa è stato dato sulla pagina “Pierodasaronno Onlyforfriends”, da chi gli è stato vicino anche nell’impegno di documentare la città: «Piero, fondatore e anima del canale, ci ha lasciati. In molti stanno già esprimendo la loro tristezza per la perdita di una persona unica. Alla fine noi siamo ricordi, e il buon Piero ne ha lasciati di meravigliosi in ognuno di noi. Ho perso un amico e questo è il modo migliore che ho per ricordarlo: continuare la sua idea finché ne avrò la forza».
Nel 2021 avevamo incontrato Piergiuseppe Vellini a Saronno in occasione dei 18 anni della sua web Tv:
